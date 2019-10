Involucran a alumnos y escuelas en la lucha contra el dengue

La presencia de alumnos y docentes de diferentes colegios y escuelas y de la supervisora de zona Silvia Fernández de Novillo, fue la muestra más cabal de que en el norte de la provincia hay verdadera preocupación por lo que en los próximos meses vaya a suceder en la zona con enfermedades como el dengue, el zika o la fiebre chikungunya.

Como se sabe, son las enfermedades que transmite el aedes aegypti, el mosquito que sigue presente en las viviendas a pesar de las campañas de descacharrado y de limpieza que por décimo año consecutivo se realizan en Tartagal.

Cabe señalar al respecto que en los primeros meses de este año, varios pacientes sufrieron lo síntomas más severos de la enfermedad con sangrados y hemorragias que determinaron el traslado de varios de ellos a la capital de la provincia. Más allá que las autoridades de Salud, como el propio ministro Roque Mascarello, se negaron a confirmar casos de dengue hemorrágico, los pacientes como sus familiares vivieron semanas de gran angustia aunque afortunadamente no se registraron víctimas fatales por la mencionada enfermedad.

Un trabajo de todos

Por mucho que se luche de nada servirá si las comunidades vecinas no adoptan una actitud similar.

Por eso, una instancia superadora de lo que se hace en materia de prevención se dio con la participación de las escuelas, porque más allá de las campañas, si no hay conciencia en la población ningún esfuerzo servirá para algo.

"Esta es la muestra de que todos estamos preocupados y por eso es necesario que comencemos a trabajar interinstitucionalmente, porque es una problemática que involucra a toda la comunidad", expresó en el acto del lanzamiento de descacharrado y limpieza que también se realizará en los diferentes establecimientos educativos, la supervisora zonal Silvia Fernández.

La directiva expresó que "todos podemos trabajar por una comunidad y no solo en la lucha contra el dengue, porque las escuelas están a disposición para que desde nuestra función podamos trabajar por un Tartagal mejor", expresó la directiva zonal.

Al realizar el lanzamiento, del que participaron directivos del hospital Juan Domingo Perón, Mundo Sano, fuerzas de seguridad, municipio y otras entidades locales, el intendente interino Eduardo Leavy explicó que la iniciativa de involucrar a los establecimientos escolares partió "del hecho que sabemos que la conciencia es algo difícil de lograr, que lleva su tiempo, pero los más permeables a las enseñanzas y a adquirir buenos hábitos son los niños".

"Ellos serán los encargados de difundir las mejores prácticas para la prevención de enfermedades, para hacer de Tartagal una ciudad más limpia y sobre todo hacer de los adultos, ciudadanos con mayor conciencia, que sepan respetar al otro y que entiendan que todo lo que hagan o dejen de hacer, le afecta al vecino, al amigo, al familiar directo", dijo.

Leavy recordó que "durante todo estos años hemos trabajado con las instituciones de Tartagal, tanto de salud como de seguridad, pero esta vez queremos hacer más eficiente este trabajo".

"El verano que pasó tuvimos muchos casos de esta enfermedad que se presenta con cuadros cada vez más graves y a pesar que durante todo el año hacemos limpieza, descacharrado, tareas de prevención y concientización, lo que le plantié a los ministros tanto de Salud como de Educación, es que era imprescindible que el sector docente se involucre", explicó el jefe comunal.

Y recordó que "después de 10 años de campañas aún llegamos a viviendas donde hay piletines de plástico llenos de larvas del mosquito; no desconocemos que quizás la preocupación de los adultos pasa por otro lado, pero hasta que no nos enfermamos no tomamos conciencia de lo que estas patologías significan".

"Los chicos marcarán un antes y un después en la lucha contra las enfermedades", remarcó Leavy.