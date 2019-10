VIDEO La dura catarsis de Baby Etchecopar contra Marcos Peña y Durán Barba

Confeso anti K, el conductor Baby Etchecopar fue uno de los comunicadores que más bancó públicamente a Mauricio Macri, a pesar de haberle hecho diversas críticas durante su gestión. Ya tras el resultado de las PASO se había mostrado golpeado tras asegurar que, con ese resultado “se murió la Argentina”. Ahora, con la derrota electoral consumada, el conductor hizo una profunda y fuerte catarsis.

“Yo lo re banco a Mauricio Macri, pero sacate de encima a algunos pelotudos y quedate con los que son genios. La mejor ministra que tuviste fue Patricia Bullrich. Por lejos, una mujer que me la llevaría a cualquier Gobierno, porque fue ejemplar. Lo peor que tuviste fue Marcos Peña. Se lo dijimos todos, se lo dijimos durante cuatro años. Los caprichos de tenerlo, los versos de Marcos Peña, las vendettas, para los enemigos ni Justicia. El creerse que tenía la ch... más larga del mundo”, expresó.

Pero además de las críticas al Jefe de Gabinete, Baby también sacó la artillería pesada contra Jaime Durán Barba, el asesor presidencial. “Realmente, Mauricio, yo tengo el derecho a decírtelo. Creo, con todo respeto, porque di la vida por vos. Todos te dijimos: Sacáte a Marcos Peña de encima y vos insististe con que era tu uno. Vos y el ecuatoriano ese que tenías, el payaso ese, el guacamayo ese que llevabas al lado. No se puede hacer la guerra con dos pelotudos”, lanzó.

“Aunque te parezca que es elegante, aunque chamuye lindo, no sirve para nada. Si conseguís dos Marcos Peñas, conseguís una soga y hacés una boleadora. Y al impresentable ese, el guacamayo, sacatelo de encima porque te llevó al fracaso con la teoría de Cristina, la enemiga, esa estupidez que hizo. El verso de creer que los peronistas no se juntan, es porque no caminó la calle”.

“No se puede hacer la guerra con dos pelotudos”, agregó el conductor y le aconsejó: “Sacá lo malo y dejá lo bueno”.