Se pone en marcha la vigilancia epidemiológica de dengue, zika y chikungunya

La directora de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, Griselda Rangeón, informó que dada la situación epidemiológica que se presenta en países limítrofes y en Centroamérica, donde ya se reportaron casos de dengue; el Gobierno de la Provincia de Salta adelantó la puesta en marcha del período de vigilancia intensificada de síndromes febriles.

La funcionaria detalló que, ante la sospecha clínica de que algún paciente haya contraído dengue, zika o chikungunya, se realizará el bloqueo pertinente de todos los casos, como así también control de foco y rastrillaje. Las tareas se efectuarán de manera conjunta con el Servicio Nacional de Control de Vectores y agentes socio ambientales de cada municipio, quienes actuarán de manera inmediata ante la sospecha por síntomas.

La vigilancia epidemiológica de los síndromes febriles agudos se efectuará de manera permanente, con reportes diarios obligatorios, de todas las áreas operativas y del sector privado, de los casos sospechosos. “Lo importante es reforzar las medidas de prevención y eliminar posibles criaderos de mosquitos. Sin la colaboración de cada uno de los vecinos, el Estado no puede solo”, recalcó Rangeón, al igual que “estar atentos a la sintomatología y concurrir a hospital o centro de salud más cercano”.

Síntomas del dengue

Los síntomas del dengue son fiebre alta (sin resfrío), dolor detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio, sangrado de nariz y encías y erupción en la piel tipo sarpullido en cara anterior de brazos y piernas.

Frente a estos síntomas es importante no tomar aspirinas, ibuprofeno ni aplicarse inyecciones intramusculares y acudir al médico.

Síntomas y prevención de Zika

El zika suele presentarse de forma moderada o aguda, después de un período de incubación de 3 a 12 días, e incluye ronchas o sarpullido pruriginoso o no, conjuntivitis no purulenta (ojos rojos), dolor de cabeza, corporal y en articulaciones (principalmente manos y pies), decaimiento y edema o hinchazón de miembros inferiores. También fiebre que puede o no estar presente.

De acuerdo con la evidencia actual y el consenso científico, la infección de una mujer embarazada con el virus de zika puede ocasionar daños al bebé.

El virus se transmite a través de la picadura del mosquito vector y también por vía sexual, por lo cual se recomienda a las mujeres embarazadas o que tengan previsto concebir y que hayan viajado o estén por viajar a lugares donde haya circulación de virus, el uso de preservativos en todas las relaciones sexuales, aunque no se hayan registrado síntomas de la infección.

Se aconseja el uso de repelentes en aerosol, crema o líquidos en las partes del cuerpo expuestas, renovándolo frecuentemente según la indicación del envase. Además la colocación de mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de la casa.

Todas las embarazadas controladas en los servicios de salud pública, reciben repelentes como método de prevención.

Síntomas de chikungunya

La fiebre chikungunya comienza a manifestarse por lo general entre los 3 y 7 días después de la picadura de un mosquito infectado: fiebre (mayor a 38º C), dolor intenso e inflamación en las articulaciones, a menudo en las manos y los pies de manera simétrica.

También puede aparecer dolor de cabeza, dolor muscular o sarpullido. En la mayoría de los casos los pacientes se mejoran en una semana. Sin embargo, algunas personas pueden tener dolor en las articulaciones por más tiempo.

Síndromes febriles

En todos los casos de síndrome febril, se debe evitar la automedicación con aspirinas u otros medicamentos. Se deberá bajar la fiebre con baños tibios, ingerir líquidos y realizar la consulta precoz a cualquier servicio de salud.

Además, se solicita a la población mantener las viviendas ordenadas y eliminar todo reservorio de agua donde se cría el mosquito transmisor de estas enfermedades.