Cazadores furtivos matan a cuatro linces en España

Una de las hembras, a la que dispararon a bocajarro, tenía cuatro cachorros que no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir.

Ecologistas en Acción ha denunciado la muerte de cuatro linces "a manos de cazadores" en los Montes de Toledo, España, desde principios de año, del programa de reintroducción puesto en marcha por el Life+Iberlince. La Junta de Castilla-La Mancha ha confirmado el fallecimiento de estos ejemplares más otros cuatro que han perdido la vida atropellados: un total de ocho. De los que han muerto debido a prácticas de furtivismo dos de ellos han recibido disparos y otros dos debido a métodos de captura ilegales, uno de ellos cayó en un cepo y otro "posiblemente" en un lazo. Todos en los Montes de Toledo.

La Junta califica de "especialmente trágico el disparo a bocajarro que provocó la muerte de una hembra reproductora que contaba con cuatro cachorros, los cuales presumiblemente no lograron sobrevivir dada la corta edad que tenían". Se llamaba Nenúfar y "la sacaron a bombo y platillo cuando tuvo las crías (en referencia a la publicidad que le dio la Junta)", explica Miguel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción. El resto de los fallecidos en fincas de caza, son machos: Planeta, Peñafiel y Mazapán.

Nenúfar tuvo a sus cuatro cachorros en abril pasado, y en junio recibió el disparo a bocajarro. "Las crías eran muy pequeños para sobrevivir, hemos encontrado a uno muerto y a los otros no, pero los damos por perdidos", explica Antonio Aranda, jefe del servicio de espacios naturales de la Consejería de Desarrollo Sostenible. "Nunca había ocurrido algo así, pero no podemos criminalizar a todos los cazadores, son hechos puntuales", sostiene.

El conservacionista acusa, sin embargo, al Ejecutivo regional de falta de transparencia y sostiene que "desde que se tienen estadísticas de mortalidad del lince en este siglo no se había producido una cifra tan alta de muertes debido a la caza ilegal de linces en una zona tan concreta y en tan poco espacio de tiempo". Hernández muestra su preocupación porque estos casos "no se hayan hecho públicos hasta ahora". También recuerda que las entidades que participaban en el proyecto Iberlince "eran muy diligentes a la hora de informar de esta situaciones".

En la Junta mantienen, sin embargo, que se está realizando "un gran esfuerzo de investigación" para esclarecer los hechos e identificar a los responsables directos. Todavía no han conseguido resolver todos los casos, pero en dos cotos de caza se han iniciado expedientes sancionadores para el cierre de la actividad cinegética durante los próximos años. Además, se han incoa

Ecologistas en Acción sostiene que "lejos de lo que se suponía", el lince ibérico no está efectivamente protegido, "sobre todo frente a prácticas cinegéticas legales o no, que no solo se están dando en Castilla-La Mancha, sino también en Extremadura y Andalucía".

En las áreas de reintroducción castellanomanchegas hay asentadas en la actualidad 31 hembras, 19 en el área de Montes de Toledo y 12 en el de Sierra Morena oriental. A lo que habría que sumar las ocho controladas en Sierra Morena occidental, núcleo que ha evolucionado principalmente con ejemplares silvestres, con poco aporte de ejemplares procedentes de los centros de cría en cautividad. En total, más de dos centenares de ejemplares de distintas edades viven ya en Castilla-La Mancha, confirma el Gobierno regional.

