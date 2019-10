"Alberto Fernández tiene claro" el rumbo, dijo el titular de La Asociación Bancaria

El secretario general de La Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, dijo hoy que el presidente electo Alberto Fernández "tiene claro hacia dónde va a ir" después de su asunción el próximo 10 de diciembre, y que "ha demostrado ser un buen piloto de tormentas" en su gestión al frente de la jefatura de Gabinete con el ex presidente Néstor Kirchner.

"Alberto Fernández tiene claro hacia donde va, pero va a tener dificultades económicas muy fuertes; sin embargo, le ha tocado ser piloto de tormentas con Néstor Kirchner en 2002 y demostró que podía, así que, por lo menos, esa garantía la tenemos", definió el sindicalista.

Palazzo agregó que "no hay margen para salir de la crisis sin las organizaciones políticas y sociales", e insistió en la necesidad de lograr "un acuerdo social".

Por otra parte, consultado en radio La Red sobre si Claudio Moroni podría ser el nuevo ministro de Trabajo de Férnández -quien ya anunció que subirá de rango la secretaría actual-, el dirigente gremial sostuvo que "no" tiene conocimiento" al respecto.

El nombre de Moroni, ex titular de la Anses y de la AFIP cuando Fernández fue jefe de Gabinete el el gobierno del kirchnefrismo, es uno de los tantos que circuló en versiones periodísticas respecto de eventuales futuros ministros.

"No tengo conocimiento porque no le he preguntado sobre ese tema", respondió Palazzo, y cuando le pidieron una opinión respecto del dirigente citado, respondió: "Tengo buenos comentarios, incluso en el tema sindical tiene claro cuál es el modelo que tiene la Argentina".

El sindicato

Sobre la unidad del sindicalismo, Palazzo consideró que "sin la unidad no se hubiera logrado el triunfo" en las elecciones del domingo pasado, pero que "a la hora de debatir un nuevo modelo para la CGT, será un proceso que se irá dando con el tiempo".

También convocó a "otros radicales" al Frente de Todos, tras recordar su origen en la UCR, y destacar figuras como "Leopoldo Moreau, Leandro Santoro y muchos otros que se pronunciaron en la misma sintonía".

"Si bien el radicalismo orgánico ha interactuado con Juntos por el Cambio, muchos otros dirigentes han mostrado su descontento. Sería una buena oportunidad para que participen, incluso de la gestión de gobierno", finalizó Palazzo.