“Hay muchos deportistas que se lesionan por lo emocional”

El coaching ya se ganó un lugar en el deporte. Muchas disciplinas lo utilizan como un complemento para fortalecer el vínculo mental con el físico y así tener un rendimiento óptimo a la hora del rendimiento.

¿Qué es coaching?

Es una ciencia bastante vieja a nivel latinoamericano que nacen de dos ramas: John Whitmore, creador del coaching en Inglaterra; y Rafael Echeverría, filósofo y sociólogo, en Chile. Se trata de potenciar habilidades y capacidades, traduciéndolas en éxitos.

En el deporte, ¿para qué se lo aplica?

Es una ciencia potenciadora para el deportista en la cual trabajás las emociones, trabajás la inteligencia emocional. Tenés ítems para neutralizar las debilidades y fortalecer la confianza de los deportistas. Los desprogramás mentalmente y los llevás a uno nuevo. Se hacen sesiones individuales o grupales, todos con el mismo fin, el éxito deportivo.

¿Cómo se lo aplica?

Se lleva a cabo una charla en los procesos de entrenamientos y motivación durante los entrenamientos y una vez finalizados los mismos. Fui uno de los primeros en Salta en aplicar coaching, lo hice en Independiente de Hipólito Yrigoyen, Cachorros, Juventud Antoniana en su categoría sub-15, y en el sub-15 y sub-17 de la Liga Salteña de Fútbol.

¿Cómo percibe el deportista el coaching?

Es gracioso para algunos, otros lo toman en serio y otros no le dan importancia. Muchos deportistas cuando les querés aplicar algo nuevo entran en un conflicto emocional. Lo que hacemos es que salgan de su zona de confort para poder potenciarlos y así tener otro rendimiento. Para tener salud física hay que tener un buen entrenamiento muscular, psíquico y emocional. Cuando el entrenamiento físico es desfavorable, lo emocional acompaña o viceversa, pero lo ideal es tener los dos entrenamientos óptimos.

¿Por qué se lesionan mucho los deportistas?

Hay lesiones que se dan por lo emocional. Músculos, tendón y ligamentos son los más afectados. El deportista no es conciente de las acciones y las emociones le juegan en contra. Así aparecen desgarros y dolores inciertos. Lo vi en mi experiencia en clubes, haciendo hincapié en trabajos de prevención.

¿Qué tienen que tener en cuenta los deportistas y los clubes?

Lo primero es que el deportista se haga responsable de sus actos deportivos, tener un buen descanso y alimentación. Las lesiones casi siempre están presentes en los deportes de elite. Segundo, sería importante que los clubes puedan contar con un psicólogo y coaching para que el deportista se encuentre alineado en lo físico y mental para desarrollar todo el potencial. La carga no es el problema, sino la intensidad, el tiempo y la frecuencia. La cantidad de lesiones son una constante en Salta. Con el PF Vera, que me acompaña en la recuperación de deportistas, apuntamos a que estas disminuyan.