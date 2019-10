La Liga Salteña goleó y se metió en la final

El seleccionado de la Liga Salteña categoría Sub 15 no dejó ninguna duda y con una notoria supremacía aplastó a su par de la Liga Departamental por 8 a 0, en el estadio Martearena, y se metió en la final de la fase clasificatoria Región Norte, donde enfrentará a la Liga de Rosario de la Frontera.

Los chicos de la Liga Salteña dieron un paso importante y quedaron más cerca de meterse en el Nacional de Ligas.

El equipo conducido por Gustavo Módica, que en la ida había igualado en cero, se llevó por delante a su rival. Antes que se cumpliera el primer minuto de juego, Lucas Canedi abrió el marcador. Luego (3’), Hugo López y Leonel Auchana ampliaron la ventaja.

No pasó mucho para que Nahuel Carral, en dos oportunidades (12’ y 24’), cerrara un primer tiempo perfecto con una diferencia de 5 a 0.

En el complemento, Jesús Paz, Leonel Auchana y Emanuel Quiroga decretaron la goleada de la Liga Salteña por 8 a 0.

En la otra semifinal, el Sub 15 de la Liga de Rosario de la Frontera no tuvo inconvenientes y superó a la Liga Calchaquí por 3 a 0.

El combinado termal fue claro dominador de la llave. En el primer partido que se jugó en Cafayate se impuso por 2 a 1, mientras que ayer en el estadio liguista definió la serie a favor con superioridad y contundencia, con el global a favor de 5 a 1.

La primera final se jugaría en Rosario de la Frontera el próximo fin de semana en horario a confirmar y la revancha será en la capital salteña.

Cabe destacar que el ganador deberá enfrentar al selectivo de la Liga Tucumana para determinar el clasificado al Torneo Nacional de Ligas.