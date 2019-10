Barrionuevo, otra promesa del enduro argentino

Lucas Barrionuevo es otro deportista en gran ascenso en el endurismo y sigue los pasos de los hermanos Kevin y Luciano Benavides y Nicolás Kutulas, todos campeones argentinos.

Con tan solo 15 años se coronó campeón en el Campeonato Argentino de enduro en la categoría principiantes A.

“Empecé con las motos hace tres años cuando me compraron la primera moto, comencé a correr en el Campeonato Salteño de enduro y al próximo año arranqué probando con una fecha del Argentino. Me fue bien y terminé subcampeón y este año en principiantes A me coroné campeón a falta de una fecha”, le comentó Barrionuevo a El Tribuno.

Con la ilusión de seguir tomando protagonismo en el enduro, Barrionuevo remarcó que sigue las carreras de los hermanos Benavides.

“Los veo mucho y miro lo que hacen, me gustaría mucho hacer la trayectoria que ellos tienen. Quiero subir el nivel para el próximo año y ganar en la siguiente categoría y me gustaría correr en el exterior como ellos”, sostuvo el joven endurista.

El piloto comentó también como fueron sus inicios en este deporte.

“Todo empezó cuando mi papá se juntó con un amigo, quien le dijo que me compre una moto para que pueda salir a andar con su hijo. Mi papá accedió, me compró la moto para andar con mi amigo y desde ahí nunca más la solté. Tenía doce años”, contó.

La preparación física es fundamental y Barrionuevo entrena día a día para mantenerse en este nivel, pero también es consciente que los estudios son importantes.

“Estoy corriendo con una moto 125, dos tiempos. Mariano Ibarra es mi mecánico y se encarga del mantenimiento y que la moto esté en perfectas condiciones. Entreno en un circuito en El Encón donde trato de mejorar día a día. Estoy en tercer año en el colegio y sé que cuando se termine mi carrera en las motos tengo que tener mi profesión definida”, sostuvo Barrionuevo.

Resta una sola fecha, la séptima, para la finalización del campeonato y ya con el título en el bolsillo solo resta saber la cantidad de puntos con los que terminará Lucas.

Su debut fue en Mendoza donde terminó segundo en la primera carrera del año, pero luego terminó primero en las cinco siguientes: Río Negro, Salta, San Juan, La Rioja y Jujuy. La última será en Tucumán, con fecha a confirmar, pero hasta el momento Barrionuevo sumó 168 puntos, sacandole 26 unidades a su escolta.