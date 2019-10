La Selección argentina entrenó en Alemania

El seleccionado argentino de fútbol se entrenó hoy por primera vez en Alemania de cara al amistoso que disputará el miércoles ante el combinado local, en el marco de una nueva fecha FIFA.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni completó la primera práctica durante la tarde alemana en el centro deportivo SportCentrum Kaiserau, ubicado en la ciudad de Kamen, a unos 20 minutos de Dortmund, en donde se jugará el partido.

Tras la baja por lesión del mediocampista Matías Zaracho, de Racing Club, el entrenador de la albiceleste, quien todavía no puede contar con el capitán Lionel Messi por sanción, tuvo a disposición 25 futbolistas.

Los últimos que se sumaron fueron Lucas Ocampos (Sevilla), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Lautaro Martínez (Inter) y Walter Kannemann (Gremio, Brasil), quienes jugaron el domingo con sus respectivos equipos.

Según informó TyC Sports, a la delegación nacional se sumaron como sparrings los arqueros Joaquín Blázquez, quien juega en Valencia, de España, y es un habitual integrante del seleccionado sub 20; y Adrián Rodríguez Giménez, de las juveniles de Real Madrid, quien ya fue convocado por Scaloni cuando era entrenador de la sub 20.