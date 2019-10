El rompecabezas nacional

Sin duda, a todos los argentinos nos cuesta entender el porqué de nuestra decadencia que proviene de largo tiempo atrás y que nos sitúa, en términos de crecimiento, inflación y otros indicadores, a la zaga de países hermanos que hace no muchas décadas estaban muy por detrás de la Argentina. En estas notas, de las cuales ahora se presenta la primera, se intentará proporcionar una explicación a este, tal vez, difícil rompecabezas.

Un poco de historia

Como es ampliamente sabido, a partir de la Organización Nacional, la Argentina comenzó un extenso período de prosperidad que hoy nos parece increíble, caracterizado por la formidable expansión de nuestra producción agropecuaria y también industrial, la construcción de modernos edificios, la instalación y expansión del ferrocarril, el telégrafo y el igualmente enorme crecimiento experimentado en muchas otras provincias fuera de las pertenecientes a la pampa húmeda.

Al mismo tiempo, los altos salarios que se habían alcanzado atrajeron a numerosos inmigrantes, principalmente europeos, que son los ascendientes de muchos de nosotros, a la vez que el formidable esfuerzo educador al amparo de los principios libertarios de nuestra Constitución y la posterior Ley 1420 de educación gratuita, obligatoria y laica, lograron reducir en tiempo récord el abultado analfabetismo, calculado en el 85% en el censo (el primero) que levantara Sarmiento durante su presidencia (1868-1874) para llevarlo a cifras "del primer mundo" hacia el Centenario.

No está de más destacar que todo ello se logró a pesar de la epidemia de fiebre amarilla, la Guerra del Paraguay, el asesinato de Urquiza y el intento de asesinato a Sarmiento, los levantamientos de las montoneras, la guerra civil que desató la capitalización de Buenos Aires, la gran crisis de 1890 y otros "desacomodos" no menores.

El marco económico

La organización de nuestra economía, como también es sabido por todos, se basaba en la exportación de los productos que la pampa húmeda posibilitaba a bajos costos y calidad de excelencia, productos a los que se sumaban algunos de las economías regionales e incluso otros más con valor agregado, como las carnes congeladas y luego enfriadas que los desarrollos de los frigoríficos incorporados a los barcos posibilitaron. A cambio, la Argentina compraba productos manufacturados de consumo y piezas para la industria y el transporte, además de insumos varios, a la vez que se nutría de importantes flujos de capitales que financiaban el desarrollo del país. Las crisis económicas en el mundo y los retos enfrentados. La "gestalt" o visión económica del momento, imponía la ausencia de controles del Estado sobre la economía a lo que se sumaba su carácter cíclico basado en etapas de crecimiento seguidas de estancamiento y posterior caída en la actividad económica, hasta que surgía un nuevo período de expansión con esas mismas características.

Adicionalmente, parecía que las crisis de estancamiento y caída posterior de la producción y el empleo se hacían progresivamente más violentas porque como dentro del ciclo las economías crecían a buen ritmo y la Argentina lo hacía particularmente en esa etapa, las siguientes que correspondían a un período de contracción debían verse necesariamente más intensas. Esta agudización de las crisis hizo eclosión en 1929 como consecuencia del "crack" bursátil en Wall Street, el cual se propagó rápidamente por todo el mundo y generó una parálisis de las economías, muchas de las cuales sólo se recuperaron durante y con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial.

Esta característica de las economías de mercado con sus crisis recurrentes había llevado, en el mundo, a agudas críticas hacia su funcionamiento, siendo la más difundida la de Marx, quien demonizaba al capitalismo y proponía como solución la lucha de clases hasta el triunfo de los trabajadores por sobre "la burguesía" y el advenimiento del socialismo bajo el gobierno del proletariado, lo que se cristalizó en algunos aspectos a principios del Siglo XX en la Rusia devenida en Unión Soviética. En el otro extremo, Italia y luego otras naciones del continente europeo, habían abrazado más o menos por la misma época el fascismo que proponía, sin un rompimiento extremo con el mercado, un férreo control estatal de la economía, unido a la conculcación completa de las libertades, al igual que en la Unión Soviética.

Por fin, una tercera posición crítica en relación al funcionamiento sin controles de la economía de mercado el "laissez-faire", como se lo denominaba- la propuso Keynes en su libro "La Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero" publicado en 1936, donde, como consecuencia de la crisis de la economía que parecía terminal, por una parte señalaba lo que él consideraba errores de la teoría económica vigente, y por la otra proponía soluciones para salir de las crisis sin abdicar de la economía de mercado a la que, según Keynes, había que incorporarle solamente algunos controles estratégicos, pero no invasivos como los otros "modelos" exigían e imponían. El enfoque y la propuesta resultó correcta, más allá de las críticas de muchos economistas que no se mostraban satisfechos con Keynes ni con sus ideas, y la economía de mercado, hasta el presente, demostró su fortaleza y superioridad moral y operativa respecto de las propuestas rivales autoritarias -y especialmente ineficaces- exhibiendo el mundo, luego de la Segunda Guerra Mundial, un imponente crecimiento generalizado, habiéndose incorporado numerosas economías atrasadas al “club” de naciones prósperas, “club” al que la Argentina ya pertenecía, aunque lo abandonó aproximadamente durante el período de la Segunda Guerra Mundial. La Argentina no resultó inmune a la gran crisis de 1929, la cual, unida a los experimentos fascistas europeos de la época, habían alentado en nuestro país movimientos nacionalistas extremos que “compraban” el diagnóstico paradójicamente común, del fascismo y el marxismo según el cual el capitalismo era el responsable de las crisis, encontrándose su solución en, como mínimo, ejercer un férreo control estatal sobre la economía, y en especial, eliminar o reducir a un mínimo el comercio exterior, “verdadero causante del desbarranque económico”. La idea de que el sistema de economía de mercado orientado a un intercambio de mercancías con el exterior generaba las crisis y que la democracia republicana era un necesario complemento de este esquema, llevó al golpe de estado de 1930 que derrocó al presidente Yrigoyen, intentando instaurar en lugar del sistema republicano, uno de tipo nacionalista-fascista que no obstante fue rápidamente neutralizado por el sector del Ejército que seguía acompañando el mecanismo de mercado. Este sector, entre 1931 y 1943 restableció la democracia republicana, aunque con restricciones al libre sufragio que había sido conquistado en 1912 y permitió elecciones libres sin proscripciones ni fraude hasta el golpe de 1930. Aun así, en 1943, un nuevo golpe de estado, en el que participó protagónicamente Perón como lo había hecho también en 1930, inauguró un nuevo período que perdura hasta nuestros días, de economía casi completamente cerrada al comercio exterior y con fuerte intervención del estado, cuyo análisis nos ocupará una próxima nota.