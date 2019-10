Atlético Salta y Peñarol, con título nacional

“Dale campeón, dale campeón” terminaron coreando con algarabía Atlético Salta y Peñarol, al quedarse con el título, en su respectivas categorías, en la XXVI edición del Torneo Argentino de Veteranos de fútbol, organizado por la Asociación Argentina Fútbol Veteranos, que se desarrolló el pasado fin de semana en el Complejo Confraternidad.

Más de 100 equipos provenientes de diferentes provincias participaron en el campeonato y disfrutaron de una gran experiencia.

El torneo mostró un alto nivel de competencia, donde se distinguió el buen comportamiento de los participantes. Un detalle no menor que merece un reconocimiento y marca el compromiso de todos, fue que en instancias finales no hubo expulsados.

Los equipos salteño lograron una buena cosecha, se consagraron campeones en dos de las seis categorías que se jugaron.

Atlético Salta, bajo la conducción técnica de Alfredo “Tanque” González, se quedó con el título Súper Maxi A, al vencer en la final a Viajeros por 3 a 0.

El flamante campeón tuvo en sus filas a jugadores de experiencia y renombres como por ejemplo: Rodolfo “Puma” Garnica, Marcelo Cortes, Marcelo Cil y Raúl “Toti” Olarte, quien marcó dos goles en la final y terminó como máximo artillero del equipo. Mario Rivera convirtió el tanto que sentenció la goleada y desató los festejos.

Un plus que coronó el gran torneo que hizo Salta, fue terminar con la valla menos vencida, solo recibió un gol en todo el campeonato.

Peñarol, el otro representante salteño, también terminó celebrando con una merecida vuelta olímpica, al superar a UNL por 3 a 1 y adjudicarse el título en la categoría Maxi A.

En el mirasol, de muy buena producción en todo el torneo, convirtieron Rubén Gerónimo, Lucas Jara y Luis Olivera, mientras que Oliden Chelini marcó el descuento.

El buen funcionamiento del equipo en la final, terminó distinguiendo a Nélson Cardozo y Gerónimo Rubén, como las grandes figuras de un tarde perfecta para el mirasol.

Atlético Salta y Peñarol demostraron ser los mejores en su respectivas categorías y con el título de campeón en el Torneo Argentino de Veteranos de fútbol. La edición venidera de la competencia nacional se organizará el próximo año en Paraná, Entre Ríos.



Los campeones:

Categoría Maxi A:

Peñarol

Categoría Maxi B:

La Perla del Oeste de Santa Fe



Categoría Súper Maxi A:

Atlético Salta



Categoría Súper Maxi B:

UNL de Santa Fe

Categoría Master:

Villa Angela



Categoría Súper Master:

Filial 12 de Resistencia