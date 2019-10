VIDEO Alfredo Casero: “El kirchnerismo es la mentira, el choreo y la creación de pobres”

El multifacético actor también aseguró que no confía en el candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto porque es un “peronista vuelto atrás”.

El comediante y actor Alfredo Casero dijo que el kirchnerismo es “la mentira, el choreo, el manejo y la creación de pobres en todo el país” y aseguró que no confía en el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, porque “es un peronista vuelto atrás”.

En una entrevista con Luis Novaresio, el creador de la frase “Queremos flan” criticó al kirchnerismo en muy duros términos y explicó que es una fuerza política que le permitió “ver el cinismo y la mentira despiadada en la cara”.

Casero, que junto con el director Juan José Campanella y el actor Juan Acosta defendieron al gobierno de Cambiemos desde el ámbito de la cultura, consideró que Macri fue “absolutamente democrático” y destacó que persiguió “el narcotráfico y la corrupción dentro de lo que se pudo”. A su vez, remarcó que “constantemente tuvo gente en la calle cagándole la vida”.

En un tono por momentos cómico pero también enardecido, Casero graficó que el kirchnerismo “es un señor que tira por la borda que vos estés esperando en una barrera y veas pasar un tren que funciona”.

En ese sentido, explicó que las obras que hizo el actual gobierno nacional “son tangibles y quedan para el pueblo”. Y agregó: “Que vos regales plata a la gente para que constantemente te esté votando y que por el hecho de consumir sea más feliz nos pone como un país tan idiota que los kirchneristas hablan de que nada se ha hecho”.

Sin embargo, reconoció que no todas las políticas del macrismo le gustan y cuestionó la elección del compañero de fórmula del Presidente. “Yo no confío mucho en Pichetto, no se puede confiar en un peronista remanido (sic), vuelto atrás”, argumentó.

También recordó que fue el mismo Pichetto el que dentro del Senado “no permitió que se le mandara en cana a Cristina Kirchner, alias Porota”.

Luego, retomó sus críticas al kirchnerismo y lo calificó como “un partido de ultra derehca que alquiló a la izquierda para que no le rompan las pelotas. Si son todos millonarios”, remató.

Por otro lado, denunció que le “lamen el culo a un tipo que mata gente en Venezuela (por Nicolás Maduro). Son de izquierda (por el régimen chavista), y según ellos el pueblo es de ultra derecha pagada por Estados Unidos, entonces yo soy de ultra derecha porque lo único que tengo son los mismo ideales de libertad”, planteó.

“Ellos saludan con la mano a los peores del mundo por el simple hecho de salvarse de la cárcel”, dijo en referencia al kirchnerismo.

Por último, reconoció que a veces se pone efusivo porque está “en guerra” contra lo que no le gusta. “Yo soy cómico, los cómicos contra los cínicos es una vieja guerra desde la época de los griegos”, remató.