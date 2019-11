Joven influencer busca ser concejal

Músicos, animadores infantiles, periodistas y actores se sumaron este año a la política salteña. También participó una "influencer" (persona considerada influyente en las redes por su cantidad de seguidores en sus cuentas de redes sociales) en las PASO del 6 de octubre, y logró ingresar a los comicios generales del 10 de noviembre.

Con 28 años, Candela Correa participó como precandidata a concejal por el frente "Todos por Salta", con Gustavo Sáenz como gobernador. Con casi 6 mil votos, fue la más elegida de su sector.

"Cande" es profesora de ritmos fitness y promociona el cuidado del cuerpo. Desde el deporte pudo reforzar "lo social". Su profesión la llevó a mezclarse con otras mujeres, de otras edades, "cada persona es un mundo, comencé a conocerlas a través de mis alumnas, que pueden tener diferentes vidas a las mías, y comencé a ayudarlas desde donde podía. Eso me despertó la parte social y querer abarcar otros lugares adonde no llegaba", relató.

Correa asegura que no hay excusas, que "todas las mujeres podemos darnos 40 minutos al día para poder estar bien, así sea desde la casa". Su interés radica en animar a que la "mujer pueda sentirse bien físicamente, anímicamente, a que pueda superarse, en todos los aspectos de la vida. La salud es fundamental, y necesitamos salud para tener oportunidades en la vida. Para estar bien con el resto hay que estar bien con uno mismo".

Una de las asistencias que realizó fue visitar y llevar donaciones al hogar de ancianas Cristo Rey y al pueblo de Nazareno. "Un viaje de diez horas a un nivel del mar que te descomponés, y conocí las necesidades que pasan esos niños. Es muy fuerte esa experiencia", aseguró.

La profesora agradeció la ayuda de sus amigos. "Hay muchas personas que me dicen que voy presentar los proyectos y no voy a poder hacer mucho, pero siendo Cande Correa una profesora de fitness hice mucho más que cualquier otro político que tenía las herramientas y no hizo", lanzó.

En cuanto a sus propuestas para la ciudad, Correa puso el foco en la "educación y los valores". "Es fundamental contener a los niños y las mujeres. Hay centros vecinales que no están funcionando, y gente capacitada en los barrios que por ahí uno no sabe. Por ejemplo una persona que está haciendo una carrera de deporte, le podemos dar la oportunidad para que dé clases en los barrios para contener y darle oportunidades a los niños que no pueden pagar un club", indicó. La misma posibilidad barajó para la inclusión de niños con capacidades diferentes que puedan recibir la "asistencia de psicopedagogos". "Hay que encontrar un equilibrio entre algo que las familias puedan pagar y el Estado pueda solventar", expresó.

Por los jóvenes

También apuntó a la necesidad de concientizar a los jóvenes sobre el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual a través de los celulares. "Un joven hoy te agarra el celular y está más pendiente de eso. Tratemos entonces de hacer las prevenciones a través de las redes. Las redes son muy fuertes, yo gané gracias a las redes", aseguró.

Consultada sobre si el servicio de recolección de basura y el transporte público deben volver a ser injerencia del municipio, indicó que "esté en manos de quien esté, el municipio debe hacerse responsable. Quizás lo ponemos de nuevo en la municipalidad y no vemos cambio. No depende de las manos de quién esté, sino de nosotros mismos. Al cambio lo generamos nosotros".

En cuanto a barrios con necesidades urgentes nombró a El Huaico, barrio que recorrió y donde se dio con que las calles están sin pavimentar, además admitió que se necesitan mejorar los espacios públicos. "Pero también depende de ellos (los vecinos), de separar la basura, no dejarla colgada y que no venga un perro o las hormigas", advirtió. También tuvo en cuenta a Solidaridad y la falta de espacios de esparcimiento y el escaso alumbrado público en el barrio Vélez Sarsfield, como partes de barrios con necesidades.