Con el regreso de Ponzio, River va por todo frente a Aldosivi

River Plate, finalista de la Copa Libertadores, visitará hoy al alicaído Aldosivi de Mar del Plata con la premisa de sumar una victoria que le permita alcanzar en el primer puesto de la Superliga a Argentinos Juniors, en un partido válido por la fecha 12.

El encuentro se jugará a partir de las 20 en el estadio José María Minella, de Mar del Plata, arbitrará Fernando Rapallini y será televisado por la señal de cable Fox Sports Premium.

El millonario estará acompañado por 8.000 hinchas.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo tiene 21 puntos junto a Boca, tres menos que el líder Argentinos y uno por debajo de Lanús, mientras que el tiburón marplatense sumó apenas 8 unidades y viene de caer en Mendoza ante Godoy Cruz (3 a 2).

En River se anuncia el regreso de un histórico, el mediocampista central Leonardo Ponzio, quien vuelve a la titularidad luego de tres meses, en lugar del suspendido Enzo Pérez.

Ponzio fue titular por última vez el 30 de julio pasado en el duelo con Cruzeiro de Belo Horizonte, por los octavos de final de la Libertadores, luego sufrió una lesión muscular que apenas le permitió jugar 12 minutos ante Almagro por la Copa Argentina el mes pasado.

El que no estará en la delegación será el delantero Ignacio Scocco, quien padece una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho que lo marginó de la lista de los concentrados para jugar en Mar del Plata, donde iba a ocupar un lugar en el banco de los suplentes.

River sacó 10 de los últimos 12 puntos que disputó en la Superliga, incluida la victoria de esta semana sobre Colón de Santa Fe (2 a 1).

La intención del muñeco Gallardo es mantener la base titular hasta la final con Flamengo del 23 de noviembre, pero aún no sabe si podrá, ya que los colombianos Rafael Santos Borré y Juan Fernando Quintero están en una lista preliminar para la fecha FIFA de la segunda semana de noviembre.

Los marplatenses están comprometidos con el descenso, por eso necesitan los tres puntos, y para ellos será crucial el partido ante River.

En Primera jugaron apenas tres partidos, con dos triunfos de River y un empate.

No obstante, en el ascenso del entonces torneo B Nacional en 2011, el tiburón ganó uno y hubo un empate.