Carlos Balseiro es un hombre transparente, como un teorema, no tiene secretos; lo expone todo sin demasiados prolegómenos.

El hijo del legendario fundador del prestigioso instituto de física, el doctor José Antonio Balseiro, estuvo en Salta por unos días y aprovechó la ocasión para recorrer varios lugares vinculados a la investigación y al desarrollo de ciencia aplicada. Luego sí, fue a hacer lo que vino a ver. El sábado último se paró frente a los talleristas de Física al Alcance de Todos y Todas, del profesor Daniel Córdoba, y habló de ciencias, de cuántica, de relatividad y del futuro. El Anfiteatro A de la Universidad Nacional de Salta volvió a ser noticia por la visita y por los jóvenes que sábado a sábado colman de esperanza el desarrollo del conocimiento en Salta.

¿Cuál es su vínculo con el profesor Daniel Córdoba?

El profesor fue un par de veces a visitarnos a Bariloche y muchos de los estudiantes que pasaron por este taller de Física al Alcance de Todos terminaron estudiando física o ingeniería. Así que somos en algún sentido, el Instituto y el Taller, viejos conocidos. Yo fui el director del Instituto hasta hace un mes y ahora me sucedió el doctor Mariano Cantero. Así que desde hace un tiempo que veníamos pensando en visitar al taller del profe Córdoba. Esto se concretó y como una sugerencia de Daniel nos vinimos los dos a visitarlo, a conocer de cerca las actividades y a compartirlas en el ámbito del taller.

Además, estuvieron visitando otros lugares en Salta...

El viernes recorrimos un poco los diferentes ámbitos donde se mueve Daniel. Dimos una charla sobre las oportunidades para estudiar física o ingeniería en la UNSa. Estuvimos en una empresa de base tecnológica que tiene una gestión con la universidad y con el Centro Atómico Bariloche hablando con gente que hace investigación, que hace tecnología. Anduvimos viendo oportunidades para colaborar. Lo más importante para poder establecer la colaboración es conocerse, es encontrarse, y si todo funciona bien, las colaboraciones siguen su curso natural. Hoy (por el sábado) recién estuvimos con el taller.

¿El taller de Córdoba es una anomalía por los antecedentes de cantidad y calidad de estudiantes?

El taller es una anomalía, es un fenómeno increíble. Que vengan tantos chicos a la mañana a escuchar hablar de ciencia es increíble. Aún no sabemos cómo lo hace Daniel, lo que sí sabemos es que es un genio de la convocatoria.

Usted también los mantuvo más de una hora y media con total atención...

Estuvieron atentos una hora y media. Qué bárbaro (ríe). Yo había pensado en la mitad del tiempo y no sé calcular el tiempo (ríe). Venimos a contar lo que uno hace. Si uno quiere lo que hace entonces también lo puede contar de la mejor manera. Estas son las herramientas que uso todos los días para trabajar.

Lo bueno es que la presencia de usted y del flamante director Mariano Cantero, en la UNSa, en vivo y en directo, acortan las distancias para los estudiantes que sueñan con estudiar en el Balseiro...

No sé, lo importante es que los chicos sepan que las ciencias están al alcance de todos. Es cuestión de tener ganas, paciencia, dedicarse, y por otro lado hay gente que tiene más facilidad para la matemáticas, otros para ciencias, para biología. Si uno trabaja y le mete energía siempre hay un lugar en la ciencia para cualquiera de nosotros. Esa mística de que hay que ser un genio no es tan así. Sí, hay gente que es superinteligente, que son los que nos guían y todos los demás vamos detrás haciendo nuestras contribuciones. Pero lo que hay que decir que sin nuestras contribuciones los genios tampoco podrían desarrollar su trabajo. Genios en el caso de que existan.

¿Es posible exportar el modelo de taller-enseñanza del profe Córdoba a otros ámbitos?, ¿otras universidades?

Es algo que no lo sé porque no soy un pedagogo. No estudié, sí escuché, problemas de pedagogía.

Sin embargo tiene una facilidad natural para transmitir lo que sabe a los estudiantes...

He dado clases durante muchos años, me fue bien, me comunico bien con los estudiantes de ciencias, pero me sale como sale, no soy un estudioso de los métodos de transmisión de conocimientos. Y eso también es una cuestión de insistir, tomarte tu tiempo, estudiar, el primer curso sale mal, el segundo quizás mejor. Probablemente es un equilibrio muy delicado y depende a quién y qué queremos transmitir. La idea en el Instituto es transmitir la experiencia laboral, cómo se hace ciencia. No hay una receta, enseñamos las cosas que ya están en los libros, pero con la impronta de estar haciendo investigación. No es solo transmitir qué hay en los libros sino también las experiencias personales, cómo se piensan los problemas. Lo que sí pedimos a los docentes es que sean investigadores o tecnólogos activos para poder transmitir a los chicos cómo se trabaja en investigación y desarrollo. Y la verdad es que le prestamos por atención a la parte pedagógico y a veces los chicos critican duramente y nosotros tratamos de ver para saber cómo transmitimos mejor.