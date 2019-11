Tevez se recupera del desgarro y podría volver antes de lo esperado

Carlos Tevez trabajó este martes en el gimnasio, en el campo de juego y en kinesiología en busca de recuperarse del desgarro en el aductor izquierdo que lo afectó la semana pasada, con el objetivo de llegar al partido de Boca ante Unión de Santa Fe, que se jugará el domingo 24 de noviembre en la Bombonera, por la Superliga del fútbol argentino.



Tevez arrancó el entrenamiento en el predio de Casa Amarilla en el gimnasio y después se movió en la cancha número dos, mientras en la cancha número uno el plantel hizo una práctica de fútbol en espacio reducido. Para finalizar, realizó tareas de recuperación en kinesiología.



El "Apache" quiere llegar en buenas condiciones físicas para el partido ante el "tatengue", de modo de estar disponible si el técnico Gustavo Alfaro lo elige para ser titular, cuando en el "mundo Boca" nadie pierde de vista que Tevez tiene contrato hasta el 31 de diciembre, y que el 8 de ese mes habrá elecciones en el club de la Ribera.



El delantero tiene a su favor para lograr una buena recuperación que el próximo fin de semana no habrá fecha de la Superliga, debido a la fecha FIFA. Le quedan 12 días por delante para llegar a su mejor forma física y futbolística.



Los ausentes fueron los siete jugadores convocados por sus selecciones por la fecha FIFA: Esteban Andrada y Alexis Mac Allister (en la selección argentina); Nicolás Capaldo y Manuel Roffo (Sub 23 para jugar un torneo en Tenerife); Junior Alonso (Paraguay); Frank Fabra (Colombia) y Jan Hurtado (Venezuela).



En tanto, los futbolistas que el domingo empataron sin goles ante Vélez realizaron trabajos regenerativos, mientras que el resto del plantel hizo fútbol en espacios reducidos.



En esa práctica, Agustín Obando chocó con el arquero Marcos Díaz y el juvenil xeneize sufrió un golpe en la cabeza que derivó en una leve pérdida de conocimiento.



Obando fue trasladado al Sanatorio de los Arcos, en donde le hicieron una tomografía. Para tranquilidad de sus compañeros y el cuerpo técnico, los estudios indicaron que el golpe no le había generado ninguna complicación posterior.