Óscar Córdoba: “Si River no consigue el título aliviará un poco la amargura”

Óscar Córdoba, bicampeón con Boca Juniors en la Copa Libertadores, reconoció que la amargura de los hinchas del club xeneize se ‘aliviará‘ si River Plate cae contra Flamengo de Brasil, en Lima, Perú, el sábado 23 en la final del torneo continental.

“Sonará raro pero si River no consigue el título aliviará un poco la amargura del hincha de Boca”, aseguró.

“Se siente frustración cuando tu rival te saca ventaja. Hoy encontramos un club fortalecido en sus arcas pero que no termina de cerrar lo que quiere el hincha, que es el título”, argumentó.

Por otro lado, Córdoba elogió a Andrada: “por números está dentro de los arqueros históricos de Boca. Ha estado en los momentos que Boca lo necesita para mantenerse, esta campaña se debe a la gran actuación que ha tenido, es un arquero de gran ubicación y que ha sabido sacar ventaja de su gran estatura”.

Córdoba consiguió las consagraciones del certamen continental en el 2000 y 2001 y campeón de la Copa Intercontinental en el 2000 tras derrotar a Real Madrid, de España, por 2 a 1 en Tokio, Japón.

Córdoba debutó en Boca el 30 de agosto de 1997 y en su paso, desde ese año hasta diciembre del 2001, ganó un Torneo Clausura (1999), dos Apertura (1998 y 2000), dos Copas Libertadores de América (2000 y 2001) y una Copa Intercontinental (2000).

“La idolatría de Andrada queda en el gusto del hincha, los números son importantes, pero también lo es el feeling que sienten los hinchas para con el jugador y viceversa. Es un tema también de carisma, ímpetu y personalidad”, aseguró en Pasión Azul & Oro por AM 970.

Además, Córdoba confirmó que estará el 12 de diciembre en la despedida de Juan Román Riquelme en el estadio La Bombonera.