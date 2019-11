Piden a las selecciones de Argentina y Uruguay que no jueguen en Israel

Mientras la atención está centrada en lo que ocurre en Chile y Bolivia, principalmente por la cercanía geográfica, una nueva escalada de violencia sacude Medio Oriente. El número de palestinos muertos como consecuencia de los bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel sobre la Franja de Gaza desde el martes, cuando mató a un alto cargo de la Yihad Islámica en el norte del enclave, ha ascendido a 32, según señalaron las autoridades palestinas. Entre ellos tres niños.

Y en ese contexto de guerra y violencia, las selecciones de Argentina y Uruguay deberán disputar un partido "amistoso" en Tel Aviv, el próximo lunes. Por ese motivo, distintas entidades de derechos humanos, clubes de fútbol y personalidades han pedido la suspensión del encuentro. También lo hizo el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que ayer reclamó a las dos selecciones rioplatenses que desistan de jugar, en repudio a la política israelí.

“Rioplatenses no vayan”, se leía en un volante. “Pedimos a la AFA, a la AUF y a los jugadores de las selecciones masculinas (de fútbol) que no jueguen en Tel Aviv el 18 de noviembre”, agregaron.

Argentina y Uruguay, con sus máximas estrellas Lionel Messi, quien regresa tras meses de suspensión, y Luis Suárez, tienen previsto disputar otra edición del ‘clásico del Río de la Plata’ en Tel Aviv el próximo lunes, pero la violencia que estalló esta semana entre israelíes y palestinos también afecta a esa ciudad del Oriente Medio.

“Independientemente de vuestra intención Israel utiliza nuestras selecciones para mostrarse como un estado moderno, abierto y liberal, ocultando la realidad de su régimen de ocupación militar y apartheid”, agregaron los manifestantes.

La solicitud ya tiene un antecedente

Pocos días antes del Mundial de Rusia 2018 se anuló un amistoso de Argentina con Israel que debía jugarse en Jerusalén, en medio de un clima de tensión luego de la decisión de Estados Unidos de reconocer a esa ciudad como capital de Israel e instalar allí su embajada, en ruptura con el consenso internacional.

El pedido de un club palestino

Jugadores del club Khadamat Rafah, un equipo de fútbol de Palestina que juega en la Liga de Gaza, le solicitan a las selecciones de Uruguay y de Argentina que no jueguen el clásico en Israel. Para ello, le enviaron una carta.

Los argumentos de los futbolistas palestinos radican en la caótica situación que si vive allí. "Hemos sobrevivido a tres violentos asaltos militares israelíes en los últimos 10 años, pero hemos perdido a muchos de nuestros seres queridos. El bombardeo israelí de nuestro territorio asediado ha matado a miles, incluidos cientos de niños, y ha arrasado barrios enteros, que no pueden reconstruirse debido al asedio en curso", dice el comunicado, donde también se hace énfasis en que "Israel trabaja diligentemente para organizar un partido entre dos equipos queridos mundialmente, a fin de ayudar a mantener su terrible historial de abusos a los derechos humanos al margen de la vista pública. Israel quiere usar su posición mundial para ayudar encubrir sus crímenes de lesa humanidad a través de eventos deportivos. Les pedimos que no permitan que eso suceda".

"Les rogamos que no permitan que este hermoso juego se use como cobertura para graves violaciones a los derechos humanos. Les pedimos que se unan a los futbolistas palestinos en nuestra lucha por el derecho a vivir y jugar. Por lo menos, le pedimos que no hagan daño. Jugar en Israel nos dañaría significativamente a nosotros y a nuestra lucha por la libertad, la justicia y la igualdad", finaliza la carta.