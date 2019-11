Llegó la solución para los obreros del parque solar

Visiblemente emocionado, el subcontratista Matías Vega se comunicó ayer tarde por teléfono con la redacción de El Tribuno para informar que levantaron la medida de protesta frente a la entrada del parque solar de Cafayate, al haber logrado cobrar un 75% de lo que les debían por las tareas realizadas desde el 15 de agosto hasta el 15 de octubre.

"Gracias a El Tribuno y a las gestiones del secretario de Energía de la Provincia, Marcelo Juri, que se comunicó con nosotros por la mañana, a primera hora de la tarde la empresa Elmya nos transfirió el 75% de lo que nos adeudaba, sobre un total de aproximadamente $1.500.000".

Vega reconoció que el resto faltaba facturar dado que "los pagos del IVA me llevaban para atrás, porque la empresa española no nos achicaba la deuda. La facturé de inmediato pero ahora me dijeron que tiene que pasar el control de certificado de procesos. No importa. El señor Juri se comunicó directamente con el vocero de Elmya, Gerardo Rodríguez, quien nos transfirió el dinero que ahora nos va a permitir pagar deudas de salarios y otros costos operativos".

Vega concluyó afirmando que "lamentablemente sabemos que hay unas 5 empresa chicas más en la misma situación de nosotros. Lo sabemos porque se comunicaron con nosotros para ver cómo habíamos hecho. No quiero dejar de agradecer a la policía de Cafayate que durante cuatro días no trató con todo respeto", dijo.

