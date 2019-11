"Matemática de la mano de Scratch", un proyecto brillante de chicos de 12

El proyecto "Matemática de la mano de Scratch" de la Escuela N§ 4694 San Leonardo Murialdo, fue destacado en la Feria Nacional de Innovación Educativa, realizada en Tecnópolis en la ciudad de Buenos Aires.

Imanol Costilla y Agustín Uncos viajaron en representación de 7ª "A", junto a su maestra María Elena Checa, a mostrar una creación que busca incentivar el pensamiento lógico a través de la capacidad creadora de los niños, produciendo sus propias Apps o videojuegos a través del programa Scratch, que transforma conceptos abstractos como ejes de coordenadas, números negativos, fracciones, decimales, grados y geometría, en prácticos con aplicación directa.

Los veintiún alumnos junto a su señorita María Elena Checa dialogaron con El Tribuno, sobre sus últimos logros. Además del proyecto Matemática de la mano de Scratch, el cual fue reconocido y destacado a nivel nacional, los niños lograron el primer premio en el Concurso Literario Provincial Juana Manuela Gorriti.

El alumno Imanol Costilla, relató: "Nosotros el año pasado realizamos una prueba del programa Aprender, y tuvimos un bajo rendimiento en matemática, solo alcanzamos el 60%. Por eso este año hicimos una encuesta para ver qué hicimos tan mal. Y el resultado fue que los niños preferían trabajar más con aplicaciones y computadora, que estar con un hoja y un lápiz".

"Y ahí fue cuando descubrimos el Scratch, que es una aplicación de programación básica que se puede descargar de Windows", conceptualizó el pequeño Imanol.

A su turno, Agustín Uncos explicó: "es una aplicación fácil de descargar y nos resultó más fácil empezar a trabajar de esta manera. Gracias a eso, logramos subir el rendimiento educativo, y como nos fue tan bien, decidimos compartir este proyecto con los otros grados", dijo orgulloso.

El proyecto de la Feria Nacional de Innovación Educativa

Capacitaron a sus maestros

"Hicimos tutoriales desde Jardín de Infantes hasta sexto grado. Incluso les hemos dado un taller de capacitación a los profesores de la escuela. Como tuvo mucho éxito y se empezó a conocer nuestro trabajo, nos empezaron a llegar invitaciones de otras escuelas y otras provincias", contó entusiasmado Imanol.

Luego Agustín especificó: "Nos invitaron a darle una capacitación a Salta, Catamarca, Chaco y Misiones. Ya les hemos enseñado también hace pocos días a los chicos de la escuela del Carmen".

"Cuando fuimos a Buenos Aires, llevamos el proyecto pero mejorado, con más aplicaciones, e incluso nuestra compañera Cesia armó un tutorial sobre la programación del uso de la aplicación", contó Imanol.

Los alumnos también señalaron que el proyecto fue el más destacado entre los tres mil que participaron.

"Aparte no tan solo había proyectos de Argentina, sino también de Panamá, Ecuador, México y Bolivia. Me he sentido muy orgulloso de poder representar a nuestra escuela, porque es la primera vez que pasa a instancias nacionales. Esto es un trabajo que se hace en equipo, todos han puesto su granito de arena, y eso va fortaleciendo el lazo entre todos", dijo Imanol.

Mejorar el rendimiento

La docente Checa, destacó: "Es un proyecto que nació en esta aula, con el objetivo de subsanar ese 40% de rendimiento que nos faltaba para lograr el 100%. Algo estaba pasando en el área de matemática, y justamente la matemática es la columna vertebral para el futuro de ellos".

"Crearon videojuegos para aprender matemática, ya que descubrieron que es la manera en que los alumnos aprenden. Así surgió la idea de implementar la programación, además está legislado por el Concejo Federal de Educación que la Programación y la Robótica tienen que aplicarse en el sistema educativo", detalló.

Cabe señalar que el proyecto no busca desarrollar programadores sino estudiantes apropiados del pensamiento lógico, el trabajo en equipo, el respeto a la naturaleza, a la educación ecológica y al fortalecimiento de competencias que provienen de un aprendizaje significativo e integral de la mano del Taller de Educación Digital.

"La idea no es que sean grandes desarrolladores en programación, sino que sean constructores de su propio aprendizaje, y desarrolladores del pensamiento lógico", expresó.

A través de la programación del Scratch, los alumnos lograron desarrollar competencias como la oralidad, el pensamiento lógico y la integración en las distintas áreas.

Concurso Literario Provincial

Con la temática "La Familia", los niños lograron el primer premio en el Concurso Literario Provincial Juana Manuela Gorriti, el cual consiste en la impresión de un libro.

"También participaron en un proyecto provincial, se inscribieron mediante la página web. Dentro de las reglas del concurso nos dieron a elegir entre prosas o poesía, con la temática de la familia".

"Así fue como los niños eligieron crear sus propias poesías, y desde la editorial Juana Manuela, de Argentina Mónico, nos enviaron un tallerista para enseñarles cómo usar los recursos literarios, y cómo escribir", detalló Checa.

"Ya con las herramientas, ellos escribieron dos poesías cada uno y lograron el primer premio provincial, que es la publicación de este libro".

Cabe destacar que los alumnos, muy entusiasmados mostraron y leyeron durante la nota que realizó El Tribuno, sus hermosas poesías.