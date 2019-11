El tutorial del hijo de Alberto Fernández para maquillarse como Lady Gaga

Estanislao Fernández, el hijo del presidente electo Alberto Fernández, sorprendió a sus seguidores de YouTube al compartir un tutorial sobre cómo maquillarse como la popular cantante Lady Gaga.

El joven, que tiene 24 años, es un usuario frecuente de Twitter, Instagram y Youtube y suele compartir contenido de videojuegos, anime y música. Famoso por sus transformaciones drag, Estanislao subió al buscador de videos un tutorial de doce minutos en los que cuenta cómo hace para maquillarse como la popular cantante.

"A mi me preguntan mucho qué onda, si me gusta Lady Gaga. Yo era muy, muy fan en la era de The fame y en The fame monster se me empezó a ir. En Born this way me perdió directamente", asegura Fernández en el inicio del video sobre su fanatismo con Lady Gaga.



En un video con muchos guiños a Los Simpsons, Estanislao mostró como se pone base, se delinea los ojos y por último acomoda la pelucla para parecerse a la cantante.