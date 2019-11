Alberto Fernández se comunicó con el FMI y propondrá un nuevo acuerdo

El presidente electo, Alberto Fernández, mantuvo una conversación telefónica esta tarde con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a quien le reiteró que la Argentina presentará un plan económico que pueda cumplir y le aclaró que está "en condiciones de proponer" un acuerdo de pago (de deuda) pero "sin más ajustes".



Los principales objetivos del programa económico del nuevo gobierno serán plasmados en un plan que la Argentina pueda cumplir y que le permita recuperar el crecimiento para poder honrar sus deudas, informaron fuentes cercanas al presidente electo.



“Me han conmovido sus prioridades: la reducción de la pobreza y la lucha contra el hambre en un entorno económico que permita crecer y generar empleo, para mejorar la vida del pueblo argentino”, dijo Georgieva.



Fernández aclaró que está “en condiciones de proponer” un acuerdo de pago pero “sin más ajustes”.



“Queremos asumir un compromiso que podamos cumplir”, reafirmó el futuro jefe de Estado.



“Hemos elaborado un plan sustentable que nos va a permitir crecer y cumplir con las obligaciones que la Argentina tiene con ustedes y con el resto de los acreedores. Estamos asumiendo un compromiso que podamos cumplir”, dijo Fernández durante la conversación telefónica.



“Entiendo la relevancia de la viabilidad fiscal, no me tiene que convencer de eso. Pero es mi deber anticiparle que en la situación en la que se encuentra la economía argentina es difícil propiciar un mayor ajuste. No podemos hacer más ajustes fiscales porque la situación es de una complejidad enorme, el nivel de ajustes en la era de Macri ha sido tremendo”, dijo Fernández a Georgieva.

Buscará apoyo en Europa

Fernández visitará Italia, Francia y Alemania, cuyos representantes integran el directorio del FMI, que no apoyaron, en septiembre pasado el desembolso de 5.000 millones de dólares que el organismo debió enviar y que finalmente se postergó para después del cambio de gobierno.

El presidente electo tenía proyectado realizar un viaje a Estados Unidos, también antes de asumir, para iniciar las negociaciones con el FMI, estrategia que ahora parece haber cambiado por la de buscar apoyos antes de iniciar esas tratativas.

La gira de Fernández se iniciaría el próximo 24 de noviembre en Francia donde se entrevistará con el presidente Emmanuel Macron.

Según se informó, Fernández y Macron mantuvieron días atrás una larga conversación telefónica, en la que analizaron temas de la agenda bilateral, el acuerdo UE-Mercosur y compartieron su preocupación por la complicada situación de Chile y Bolivia.

La situación de la deuda externa argentina y la discusión del acuerdo stand by con el FMI será eje de las conversaciones con Macron, en la que Fernández espera conseguir el respaldo del mandatario francés.

Posteriormente viajará a Italia, donde se reunirá con el presidente de ese país Sergio Mattarella, buscando también respaldo a las negociaciones con el FMI.

En un encuentro con los embajadores europeos que se realizó dos semanas atrás en Buenos Aires, Fernández les pidió apoyo frente a las negociaciones que deberá encarar con el FMI, al tiempo que bregó por la continuidad de las inversiones en la economía argentina.

Posteriormente Fernández viajaría a Alemania para encontrarse con Angela Merkel, aunque esa visita no está aún confirmada, según señalaron fuentes del candidato electo.