Fantino comparó a Boca con Chernobyl, criticó a Alfaro y respaldó a Tevez y Wanchope Ábila

Luego de quedar eliminado en semifinales de la Copa Libertadores a manos de su clásico rival River, Boca volvió a sufrir otro golpe. Sucumbió por 2 a 1 en su excursión a la casa de Lanús y cedió la cima de la Superliga argentina.

Ante este cuadro de situación, el conductor radial Alejandro Fantino, identificado con los colores azul y oro, utilizó su programa en Radio La Red para hacer una especie de catarsis y analizar el presente que vive la institución de La Ribera.

En un duro editorial, el ex relator de la campaña de Boca apuntó con dureza contra el director técnico Gustavo Alfaro y el marcador de punta izquierdo Emmanuel Mas. Valoró la zaga central conformada por Carlos Izquierdoz y Lisandro López y respaldó a los cuestionados Ramón Wanchope Ábila y Carlos Tevez.

“Boca es Chernobyl. Vos tenés una cantidad de rads para darte. Si sos piola, laburás y los rads no te afectan. Si no entendes el Mundo Boca y vas a manipular los elementos de Boca como los manipulas en Arsenal o Huracán, entrás en bolas al reactor como hizo Alfaro con esa declaración pelotuda que hizo después de River”, sostuvo Fantino en alusión a los dichos del DT tras quedar afuera de la Libertadores. “Quiero terminar de la mejor manera posible estos partidos y después irme a mi casa y recuperar mi vida”, fueron las palabras que desataron la furia de la cara visible de Animales Sueltos. Y agregó: “Ya no hay vuelta atrás, o va a costarle mucho sacarse esa declaración de encima. Eso es no entender el Mundo Boca, es poner un electricista a trabajar en Atucha”.

El periodista sostuvo que el desconocimiento del entrenador sobre la historia del xeneize fue una de las claves para este desenlace. "Alfaro se mandó al Mundo Boca sin conocer y se mandó una cagada detrás de otra. Mas que en lo futbolístico en cómo manejar el Mundo Boca. Se rompió internamente la relación de la gente con Alfaro. ¿Puede darse vuelta? Sí, ganando los 5 partidos que quedan. Pero ya se rompió algo. El tipo diciendo que quería recuperar su vida..., ya se rompió algo. No es técnico para Boca. Demuestra que no estaba acostumbrado a manejar la energía atómica que es mi club”, afirmó.

“Me mata de dolor y amargura ver como un par de jugadores de Boca entran en la picadora de carne que es el Mundo Boca, como un extraordinario jugador como es el Cali Izquierdoz. Ojalá se quede 15 años en Boca. Ojalá, no me equivoco con ese. Es un jugador para Boca, como Licha López”, destacó. No obstante, apuntó contra el lateral izquierdo Emmanuel Mas: “Ojalá que le busquen club al 3. No tiene piné para jugar en Boca. Va a jugar bien con Aldosivi, con Belgrano, Atlético Tucumán, alguno de Copa Argentina... pero no podemos jugar sin 3. Sufre los partidos. Hay que comprar jugadores para Boca, que entiendan lo que es Boca. Y un técnico que lo entienda, porque Alfaro no lo entendió. Entró a Atucha con un pantalón corto en la mano”, agregó.

Ante las críticas por su irregular nivel en los partidos clave, Fantino respaldó a Wanchope Ábila: “Es mi 9 titular, porque el otro vende humo de Benedetto, que pidió 17 veces el cambio en la final contra River, se mandó a mudar. Y este negro se quedó acá, rompiéndole el culo. Estoy cansado de hacer bollos a los jugadores, dejáme a Wanchope. Físicamente puede estar mal, pero lo ponés fino para ser el próximo 9 de Boca”.

Para finalizar, Fantino también avaló a Carlos Tevez: “Tevez es un mundo aparte, porque está de vuelta en su carrera y tendrá que definir qué quiere, pero no podés faltarle el respeto a un tipo como Tevez. Es mi referente”.

Tras la derrota con Lanús, Boca aparece con 21 puntos en la tercera posición en la tabla de la Superliga junto a River, a tres del líder Argentinos Juniors. En el medio se encuentra el Granate, con 22.

FUENTE: INFOABE