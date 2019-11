Medrán: “Tuvimos la capacidad lograr el triunfo”

Tres por seis para Central Norte. En las matemáticas el cuervo suma y de muy buena manera, el equipo de Ezequiel Medrán se quedó con tres puntos sumamente importantes, que lo metieron entre los seis mejores clubes del Federal A. Esto significa que la victoria sobre Crucero del Norte (1 a 0) lo dejó en zona de clasificación.

“Trabajamos el partido, por momentos se hizo sufrido, en frente teníamos un rival súper incómodo, lo habíamos visto. Crucero es un equipo prolijo que te complica, hizo grandes partidos de visitante y sacó la mayor cantidad de puntos. Por momentos se nos hizo cuesta arriba, pero tuvimos la capacidad lograr el triunfo”, expresó el técnico de Central Norte.

El cuervo no la tuvo para nada fácil, por momentos la pasó mal pero también tuvo chances de ampliar el marcador.

El equipo conducido por Ezequiel Medrán, demostró el viernes pasado, que no fue casualidad en buen funcionamiento que tuvo en sus dos últimas presentaciones. “El punto de partida fue con Boca Unidos, es dio credibilidad y confianza, hicimos un gran partido con Chaco For Ever, no trajimos un empate, a mi entender merecimos más”, explicó el DT azabache y agregó: “había que hacerlo acá, con nuestra gente, hacer quedar los tres puntos si queríamos estar metidos en el pelotón de los seis, el equipo asumió el compromiso ante un rival duro, trabajamos bien al partido, había que tener paciencia”, destacó Medrán.

Por su parte, Federico Rodríguez, de gran desempeño en la defensa de Central Norte, analizó: “El primer tiempo fue algo trabado, el segundo mejoramos y aprovechamos de contra, tuvimos dos situaciones más pero lamentablemente no entraron, por suerte el Paragua (Martínez) pudo meter el gol”.

Por último, el Bocha, aseguró: “Teníamos que ganar, sumar de a tres de local, no se nos tenía que escapar, gracias a Dios se ganamos, ahora descansar un poco y disfrutar de la familia, el lunes comenzaremos a pensar en Unión Sunchales”.