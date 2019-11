"Soledad es una sola, nunca se ha ido ni tampoco se irá de ningún género"

Todavía pareciera ayer, cuando la niña santafesina revoleaba el poncho, y con una posición arremetedora enfrentaba al público sobre el escenario. Ya pasaron más de dos décadas, y su carrera se colmó de halagos y distinciones, que la colocaron como una de las preferidas del cancionero popular argentino.

Soledad Pastorutti, más conocida como La Sole, nació en Arequito, suelo de Santa Fe. A temprana edad descubrió que tenía vuelo propio y no tardó en extender sus alas y echar vuelo.

Siempre que puede se “pega” una vuelta por la provincia de Salta porque ella misma reconoce que “aquí me alimento de folclore, porque esta bendecida provincia es una de las abanderadas del folclore”.

Soledad actuará el jueves 28 de noviembre, en el Teatro del Huerto (Pueyrredón 175), a partir de las 21.30.

En 2019 mostró los primeros frutos de un proyecto musical hecho a su medida junto con quién es, actualmente, uno de los más exitosos y reconocidos artistas latinoamericanos, el talentoso Carlos Vives.

Como es su costumbre, la exitosa cantante folclórica, conversó gentilmente con diario El Tribuno.

¿Salta abre sus brazos para recibirte musicalmente?Me provoca una inmensa alegría cantar en esta tierra. Siento un respeto enorme por el público de Salta, sabe en demasía de la materia. Siempre aprendo durante mi estadía en esta provincia. Será una noche especial, donde ofreceré lo nuevo y también las canciones que me hicieron ser reconocida en el ámbito folclórico. No tengo dudas que será una guitarreada entre amigos, como acostumbran en esa ciudad.

Hacía ya tiempo que Carlos Vives tenía ganas de producir un disco tuyo...

Enterado de que yo estaba dispuesta a salir de mi zona de confort, me propuso realizar un proyecto conjunto: componer nuevas canciones, reversionar otras, y poder hablar de un gran mito en mi carrera artística: la dicotomía entre una Soledad folclórica y una Soledad más pop, o una Soledad más de pueblo intérprete de temas clásicos, y una Soledad más internacional, y cantautora, además de intérprete. Luego de largas conversaciones y un proceso de conocimiento de mi vida y pensamientos, Carlos me propuso una canción que resumiera la única realidad. Me dijo Soledad es una sola, que aunque pueda parecer diferente según lo que cante, ella siempre es la misma, y, por eso, nunca se ha ido ni se irá de ningún género, porque, como dice la canción, ella siempre estuvo ahí... en la música, sea la música del estilo que sea.

¿Así empezó a tomar forma el tema La Gringa?

La Gringa tuvo un nacimiento que solo podía salir de un creador innato como es Vives. Mientras estábamos componiendo y produciendo otras canciones, en el estudio de Vives en Colombia, hablando de nuestras respectivas historias y similitudes en las vivencias, Carlos sintió que había que hacer una canción casi biográfica, auto referencial de mi persona, y en pocas horas, esbozó la base de La Gringa, y luego en algunas semanas de intenso trabajo conjunto, logramos esta pegadiza canción, que por su ritmo y letra, convenció a todos de ser el primer corte de mi futuro disco.

¿Qué otras canciones escribieron?

En esta nueva etapa de mi carrera, me propuse escribir lo que quiero decir, así de sencillo. Compuse la canción “Tal como siempre”, dedicada a mi esposo; también “Parte de mí”, y “Pequeños gigantes” que fue grabado en el programa de Susana Giménez. La verdad que me asombra porque cada día tengo mayor motivación para agarrar una pluma.

¿Y el disco?

Calculo que el material discográfico lo tendremos en febrero o marzo de 2020. Como siempre rebalsará de música popular, con alto porcentaje de raíz, será de buena madera.

Se aproxima la temporada de verano...

Más allá de todos los proyectos, también nos vamos preparando para los meses fuertes del folclore. Tenemos una agenda bastante agitada, por lo pronto ya está confirmada la actuación en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, en Córdoba.

Todavía está en la piel de la gente el espectáculo “Fiesta” que presentaron con Los Nocheros y el Chaqueño Palavecino...

Ya pasaron cerca de 10 años de aquella juntada inolvidable, el público se enamoró de ese espectáculo. Recuerdo que nació en una fiesta que organizó Oscar por los inundados del Chaco salteño, en el Luna Park. Esa noche la pasamos de diez. Ese día surgió la idea de hacer algo grande para que quede en la historia del folclore. Es indudable que el proyecto llegó a concretarse por la buena onda que existía entre nosotros y a la gente le ha gustado vernos juntos. Nosotros hemos sentido algo muy lindo que no se puede explicar fácilmente con palabras. La idea fue despojarnos de los nombres y armar un nuevo grupo por una noche.