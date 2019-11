A partir de diciembre, el costo para los autos que estacionen en la calle será de $20

Durante el tratamiento de la iniciativa el concejal Ernesto Alvarado (PJ), explicó que la elaboración de la propuesta respondió a un pedido de los trabajadores del régimen. “Realizaron un planteo razonable, entendiendo que tiene que ver con el ingreso de más de 600 trabajadores”, consignó. Y agregó: “También consideramos que está previsto que, en el mes de diciembre, salgan de circulación los billetes de cinco pesos”. Con respecto a esto, Oscar Luna que trabaja como permisionario dijo que: “Es lo que buscábamos porque con lo que recaudamos no llegamos ni a cubrir la canasta básica.



Hoy el estacionamiento medido cuesta 15 pesos autos y 10 motos.

Esos cinco pesos serán una ayuda y ya en marzo nos sentaremos a dialogar para subir o mantener la tarifa. No es mucho pero ayuda nos da”, sentenció.

La crisis económica sumado a que pronto saldrá de circulación el billete de 5 pesos condicionaba a todos los permisionarios al momento de tener que dar vuelto. Luna también aclaró que ellos no tienen nada que ver con los cuidacoches. “Nosotros cobramos el lugar que ocupa el vehículo en la zona habilitada, no nos corresponde cuidar como hace los trapitos, no tenemos nada que ver con los cuidacoches. Estamos habilitados”.