Incendio y muerte en el ingenio La Esperanza: oficialmente hay 6 muertos, pero el gremio dice que son 12

Enrique Wandschneider, abogado del Soeaile (Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio La Esperanza), manifestó que los trabajadores ya habían advertido sobre la falla eléctrica que habría causado el incendio, pero la empresa propietaria no la reparó.

Recién hoy, cerca del mediodía, el grupo tucumano Budeguer, propietario del Ingenio La Esperanza, emitió un comunicado en relación al incendio que se llevó la vida de al menos 6 obreros azucareros (el gremio azucarero sostiene que son 12), mientras que tres permanecen desaparecidos.

Sobre este tema. el abogado del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio La Esperanza (Soeaile), Enrique Wandschneider, confirmó esta mañana a Salta 12 que son 12 las personas muertas en el incendio del ingenio ubicado en la localidad jujeña de San Pedro, según la información que iene el Sindicato en su poder.

[AHORA] #Nota: Periodista de El Tribuno de Jujuy, Alvaro Tejeda. Incendio de grandes proporciones y con consecuencias fatales se registró ayer en el Ingenio "La Esperanza" en la ciudad jujeña de San Pedro."Hay 5 muertos, y falta de mantenimiento" dijo.- pic.twitter.com/u7o17HUNdA — Radio ADN 97.9 FM (@ADN979FM) November 21, 2019

El comunicado

"Para el Ingenio La Esperanza hoy es un día de profundo dolor y tristeza como para toda la comunidad de La Esperanza, San Pedro y la Provincia de Jujuy. Nuestro grupo empresario está en duelo y tenemos como prioridad acompañar a las familias de las víctimas y el seguimiento de todos los afectados por esta tragedia”, señala el texto.

"Ingenio La Esperanza":

Por la explosión e incendio en esa destilería de Jujuypic.twitter.com/HQNfppzslY — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 20, 2019

“Agradecemos a la comunidad, médicos, bomberos, empresas y al Gobierno de la Provincia de Jujuy que están colaborando en éste difícil momento y comprometidos a trabajar en conjunto para seguir adelante", agrega.

Sobre el motivo del incendio, el comunicado señala que “se desconocen las causas que originaron este terrible suceso y pondremos todos nuestros esfuerzos para determinar las mismas”.

Denuncia de los trabajadores

Los trabajadores del ingenio indicaron que los "incidentes dentro de la fábrica eran recurrentes". Y sobre el cable que inició el fuego, precisaron que hacía 2 días que producía chispas.

@infobae esto está pasando ahora en mi pueblo La Esperanza San Pedro de Jujuy #Incendio en la Fábrica de Azúcar ingenio La Esperanza pic.twitter.com/UqG0jG8mIn — Cristian Sal. (@crisaltell) November 21, 2019

Consideraron que la explosión fue un hecho que podía haberse evitado si la empresa hubiese cumplido con todas las normas de seguridad e higiene. Wandschneider, al igual que un trabajador de la empresa, indicaron que los “incidentes” eran recurrentes.

El letrado detalló que hubo “accidentes constantemente, ausencia de responsable de Higiene y Seguridad en campo y fábrica. Fuera de que ese cableado hacía chispas desde hace 2 días”, en referencia al cable de alta tensión que se quebró y provocó el incendio.

Según indicó un periodista de San Pedro, siendo las 15.45 de ayer, el cable de alta tensión se quebró e impactó en una montaña de bagazo. Las llamas, que alcanzaron los 60 metros, hicieron que se comenzara la evacuación del pueblo, pues se temía que por la acción del viento el fuego llegara a los tanques de alcohol y provocara la explosión de los mismos.

Además, ayer, también en horas de la tarde, los propios obreros manifestaron que había explotado una válvula, pero que pudieron controlar la situación. Incluso, se habla que días atrás había explotado una caldera.

Y en marzo hubo un incendio que pudo ser sofocado, sin las consecuencias que deben lamentarse hoy.

Hermetismo y sin repuestas a las familias de las víctimas

El comisario Guillermo Corro indicó que se concretó la extinción total del foco ígneo e informó que hasta el momento son 5 las personas fallecidas, número que indicó ayer el fiscal Ernesto Lian Resúa, quien investiga la tragedia.

Sin embargo, los obreros del ingenio manifestaron que en el sector donde se produjo la explosión había 10 empleados, entre ellos los 6 fallecidos. Y de manera extraoficial indicaron que las víctimas fatales ascenderían a 12. También se habla de un gran número de trabajadores desaparecidos.

Pese a ello, desde la Policía, no se brindó ninguna respuesta sobre el paradero de los trabajadores desaparecidos hasta el día de hoy.

Según indicaron, el Gobierno de Jujuy se hizo cargo de todo el operativo, por lo cual, es el propio gobierno el que niega información a los familiares de los trabajadores.

Dicho hermetismo suscita la duda sobre las responsabilidades que recaen, no sólo sobre la empresa por no haber realizado las inversiones, sino también sobre el propio gobierno. Hay que tener en cuenta que el proceso de transferencia del ingenio la Esperanza, administrado por el gobierno jujeño tras 20 años en quiebra, se inició a fines de mayo a partir de una resolución judicial de adjudicación de la venta del complejo al grupo tucumano Budeguer, a cambio de US$ 50 millones.

Tras un aporte inicial de US$ 5 millones, se fijó un segundo depósito, de US$ 2 millones, para el 30 de octubre y un tercero, de US$ 3 millones, para el 30 de abril del 2020, según la resolución emitida por el juzgado que intervino en la quiebra de la fábrica, a cargo del juez Juan Pablo Calderón.

El saldo restante se acordó que debería abonarse en quince cuotas anuales, iguales y consecutivas, de US$ 2.666.666 en septiembre de cada año a partir de 2021 y hasta 2036.

Fuentes: Jujuy Dice, Salta 12 y El Tribuno de Jujuy.