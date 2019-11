Video: Mónica Farro cocinó en ropa interior y su marido la filmó

En tan solo unos meses, Mónica Farro se casó, aseguró que no estaba enamorada de su marido, se peleó, viajó a las playas de México a ver a la virgen de Guadalupe y fue acusada de ser “la tercera en discordia“. Como puede observarse, la vida de la vedette no es para nada aburrida.

Mientras Mónica Farro mostraba su cuerpo en las playas de México, Evelyn Santichia, pareja del productor teatral Daniel Picone, aseguró en Instrusos que la vedette es la amante de su novio, quien producirá la obra donde Mónica trabajará el próximo verano.

“Ella viajó el mismo día que él, estuvo en la basílica también el mismo día y están en mismo hotel”, afirmó la mujer, que asegura estar en pareja con Picone desde hace cinco años.

La joven también habló sobre Leandro Heredia a quien calificó de “dormido“. “Cree que su mujer está con otras cinco personas en México, que viajaron por negocios”, aseguró Santichia antes de afirmar que “Mónica tiene un prontuario…“.

Sin importarle el que dirán, Mónica regresó de su viaje y demostró que sigue con su vida sin ningún problema. En su cuenta de Instagram, donde está cerda de los 700 mil seguidores, la vedette mostró un video que grabó su esposo, el entrenador personal Leandro Herrera.

“Le pido que me haga la cena. Me hace huevos y ella come hielos. Con razón está tan flaquita. ¿Hielo comés?”, se lo escucha decir a Leandro, quien graba el momento de intimidad familiar con su celular. “Me gusta el hielo”, responde Mónica con una sonrisa.