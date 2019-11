Enzo Pérez se lamentó: "No lo pudimos matar"

El volante de River Plate Enzo Pérez se lamentó este sábado por la derrota ante Flamengo de Brasil, 2 a 1 en los últimos minutos de la final de la Copa Libertadores de América jugada en Lima, Perú, y expresó que su equipo no supo "matarlo" al partido.



"El partido estaba muerto, no pasaba nada. No lo pudimos matar, reaccionaron ellos con el gol del empate e inmediatamente después lo liquidaron. No tuvimos tiempo de reaccionar", relató.



Según Pérez, "las finales así se definen por errores mínimos. River tuvo dos errores y lo ganó Flamengo".



"Como dijimos antes, cualquiera de los dos se lo merecía. Nos queda seguir trabajando en busca de nuevos objetivos y si Dios quiere el año que viene estar nuevamente en una final", agregó.



El volante, de gran desempeño en el partido, pidió "felicitar a Flamengo" porque, señaló, hizo "una gran Libertadores".



"Hablé con Diego Alves (el arquero del que fue compañero en Valencia, de España) y le dije que cualquiera lo merecía. Lo felicité ahora, lo tienen bien merecido. Así que felicitaciones, nos toca seguir trabajando para volver el año que viene", cerró.