Alperovich reiteró su inocencia y planea regresar al país

El senador nacional y exgobernador de Tucumán José Alperovich reiteró su inocencia ante la denuncia en su contra por abuso sexual presentada por su sobrina, y adelantó que quiere estar en la asunción de Alberto Fernández como presidente, el próximo 10 de diciembre.

El exgobernador decidió no cambiar los planes pese a denuncia que pesa en su contra, y desde Miami, donde se encuentra de vacaciones junto a su familia, anunció: "Me quedaré hasta la otra semana, como tenía previsto".

"No hice nada", insistió el senador nacional en declaraciones a un medio tucumano, tras la denuncia penal por violación que presentó en su contra una sobrina de 29 años que trabajó junto a él desde 2017 hasta mayo de 2019.

Consultado sobre si acudirá a la jura de Fernández, que se realizará el próximo 10 de diciembre en el Congreso, el exgobernador respondió: "Creo que sí. Quiero estar".

La situación de Alperovich tensiona el ambiente del Senado, donde hasta el momento no hubo un pronunciamiento del peronismo pero la Comisión Banca de la Mujer (que preside la peronista pampeana Norma Durango e integran todas las legisladoras) reclamaron que la Justicia aborde el caso "con celeridad".

Por su parte, la UCR pidió que se active el protocolo de intervención para casos de violencia de género en el ámbito del Poder Legislativo, dado que la denunciante era empleada del despacho de la senadora tucumana Beatriz Mirkin, también emparentada con Alperovich.

En atención a lo dispuesto por ese protocolo, la joven ya fue apartada del despacho de Mirkin y trasladada a otra dependencia, aunque también se le permitió no ir a trabajar por un tiempo, según confirmaron fuentes del Senado a Noticias Argentinas.

Por otra parte, Alperovich remarcó que la denuncia en su contra fue presentada "hace más o menos entre 7 y 10 días", aunque se dio a conocer el último viernes.

La sobrina del exgobernador de Tucumán lo denunció por violación y dijo en una carta abierta que las agresiones tuvieron lugar durante un año y medio, tanto en la provincia norteña como en la Capital Federal.

En ese marco, Alperovich publicó una seguidilla de tuits en los que mencionó a su denunciante con nombre y apellido (lo cual viola el protocolo del Congreso para estos casos), a pesar de que ella intentó mantener bajo reserva su identidad ante los medios de comunicación.

"He tomado conocimiento por los medios de las denuncias radicadas. Al respecto, deseo negar enfáticamente los hechos que denuncia. Cuento con numerosas pruebas y testigos que demuestran mi inocencia y la verdad", afirmó vía Twitter, donde también dijo que fue "víctima de amenazas y exigencias indebidas" por parte de la joven.

Incomodó a una periodista

Alperovich había protagonizado en abril pasado un escándalo por realizar comentarios sexistas sobre una periodista que lo entrevistó en televisión.

En ese entonces era candidato a gobernador (en un intento de volver al poder provincial que se frustró al perder contra Juan Manzur) y fue invitado al noticiero matutino de La Gaceta de Tucumán, con los periodistas Carolina Servetto e Indalecio Sánchez.

"Esta chica que me encanta, es el perfil que a mí me gusta", dijo allí el senador, señalando a Servetto, en lo que fue el primero de una serie de comentarios que incomodaron a la conductora del programa.

Servetto le preguntó por qué no había aceptado las invitaciones previas al programa que sí aceptaron otros candidatos y Alperovich respondió: "No te sale ponerte en mala, ¿sabés? No te sale. A mí me hacés acordar a mi señora vos".