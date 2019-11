VIDEO Descontrolado festejo de Neymar con los goles de Gabigol y el título de Flamengo

La final a partido único que se disputó en la ciudad de Lima, Perú, por la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo recorrió el mundo y está en boca de todos. Un duelo que se inclinó para el equipo brasileño en los últimos 10 minutos, cuando parecía que los de Marcelo Gallardo iban a revalidar el título conseguido un año atrás en Madrid.

Entre las millones de personas que vieron la remontada del equipo carioca en el Monumental de Lima, se encontraba Neymar, quien el viernes volvió a contar con minutos en la Ligue 1 tras recuperarse de una lesión.

El ex jugador del Santos festejó con un grupo de amigos los dos goles de Gabriel Barbosa a los 88 y 90 minutos y se filmó para posteriormente compartirlo en sus redes sociales, en donde también publicó una imagen con la que homenajeó al delantero.

En las grabaciones que subió a su historia de Instagram se lo pudo ver saltando y gritando tras el empate de Gabigol. Al ver el segundo gol de su amigo, el brasileño estalló: “Vamos Flamengo y Brasil”, escribió junto al video.

La siguiente foto que compartió en su red social fue una suya festejando como el autor de los dos goles: “Hoy tenía dos de Gabigol”, sentenció Neymar con sus dos brazos en alto y sacando músculos, pose que suele usar el jugador del “Fla” para celebrar cada vez que convierte.

Gabigol, en tanto, reconoció que en el vestuario tuvo la oportunidad de mantener una conversación telefónica con su amigo Neymar, delantero del París Saint-Germain.

“Está genial el cariño que me tiene. Me pongo muy feliz. Soy muy hincha de Neymar y él es un tipo espectacular. Tal vez ustedes hablan mucho de él porque no lo conocen la persona que es”, indicó el futbolista, cuya novia es la hermana de ‘Ney’.

Con sus dos goles históricos a River, ‘Gabigol’ se consagró como el máximo artillero de esta edición de la Copa Libertadores con nueve tantos en doce partidos.