Un show sin precedentes

Un teatro colmado de público que aplaudió a rabiar y que, tras dos horas de intenso espectáculo, permaneció dispuesto a esperar un tema más, fue el marco del “Show Homenaje a los 40 años de The Wall”, que se brindó la noche del viernes en el escenario del Teatro Provincial.

Casi un centenar de artistas esperaba tras el telón mientras, pasado el horario previsto, la gente continuaba ingresando a la sala y ocupando sus lugares. A 15 minutos de las 22, las luces bajaron y sobre el proscenio apareció la clásica imagen de la película basada en el disco conceptual de Pink Floyd: un viejo televisor frente a un hombre inmóvil sentado en un sillón junto a una lámpara de pie.

Comenzaba un show único en Salta, los primeros acordes de “When the tigers broke free” comenzaron a sonar y la voz de Diego “Gacela” Giménez, que forma parte de la banda local Fairlane Rockets, quebró el silencio y estremeció a los presentes.

Meses de preparación, largos ensayos y una puesta en escena de excelencia se materializaron de la mano de Martín Bonilla, quien blandió su batuta y los instrumentos orquestales dispararon las notas de los temas mas conocidos de “The Wall”, el undécimo álbum de estudio de la banda inglesa que fue lanzado el 30 de noviembre de 1979. Sin fisuras ni altibajos, el espectáculo que combinó voces impecables, con instrumentos eléctricos y la orquesta “Cuchi Leguizamón”, colmó las expectativas.

Con un trabajo de relojería, las imágenes en la pantalla detrás de la orquesta se sucedieron sincronizadas y le dieron la impronta de actualidad con hechos de la historia reciente de Argentina y acontecimientos mundiales que conmueven.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la interpretación de “Comfortably numb”, que con más de seis minutos de duración fue ovacionada de pie. Culminó con el ingreso de actores que, encabezados por Diego Barrera en el rol de Pink, y personificados como “skinheads”, representaron la escena en la que el protagonista de la película imagina que es un líder neonazi.

Las casi dos horas de despliegue musical, artístico y técnico llegaban a su fin, y como en un acuerdo tácito ante la resistencia de los presentes de abandonar la sala, los músicos se aprestaron a repetir “Another brick in the wall 2”, que fue acompañada por el canto de todos los integrantes de la “Cuchi” con caretas similares a las de los niños del film. Coreaban “teachers leave them kids alone”.

Un espectáculo cargado de buenas actuaciones y un despliegue técnico-visual de primer nivel plantó un antecedente de alta calidad en Salta.