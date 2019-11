Las Mayuatas viajan al Seven de la República

Este fin de semana se disputará el Seven de la República y Salta tendrá su participación en rugby femenino; también lo hará en masculino, pero recién entre el 7 al 8 de diciembre.

El plantel de Las Mayuatas partirá hoy, por la noche, rumbo a Paraná, Entre Ríos, donde disputará el tradicional certamen y enfrentarán a Alto Valle y Andina en la zona 3.

Serán doce jugadoras del seleccionado mayor y doce de las juveniles.

En las mayores están: Patricia Galian (Católica Vaqueros), Ana Vega (Católica Vaqueros), Inés Arias (Tapires), Virginia Leiva (Tapires), Anabella Resuche (Tartagal Rugby), Carolina Orellana (Católica Vaqueros), Paula Domínguez (Católica Vaqueros), Ailén López (Católica Vaqueros), Yésica Ursagaste (Unsa Rugby), Brenda Ávalos (Tartagal Rugby), Florencia González (Tartagal Rugby) y Analía Ceballos (Tartagal Rugby).

El head coach de Salta es Emilio Amadeo, quien contó cómo fue la preparación de las chicas. “Venimos entrenando desde principios de año. Tenemos muchas chicas del interior. Esta será la cuarta participación consecutiva en el Seven de la República”, sostuvo el entrenador.

Las Mayuatas no irán solas a Paraná, ya que también estarán presentes Las Mayuatitas que integrarán la zona 5 junto a Tucumán y Buenos Aires. Con Jorge Vacaflor como entrenador, el plantel menor de Salta tendrá a las siguientes jugadoras: Celeste Chavarría (Tartagal Rugby), Antonela Chávez (Tartagal Rugby), Guillermina Luján (Zenta Rugby), Zulema Barrionuevo (Pichanal Rugby), Leila Zalazar (Católica Vaqueros), Rocío Callau (Tartagal Rugby), Nicole Sayago (Tartagal Rugby), María Nigg (Tartagal Rugby), Gabriela Barba (Tartagal Rugby), Agustina Martínez (Zenta Rugby), Samira Sánchez (Tapires) y Ana Almaros (Tapires).

Esta será la primera participación de Las Mayuatitas en el Seven de la República, el torneo de juego reducido más importante del país.