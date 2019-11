Vendedores de pirotecnia reclaman por su derecho a trabajar

Los vendedores temporales de pirotecnia realizaron ayer una protesta con movilización por las calles del centro de la capital salteña.

Reclaman contra la ordenanza que prohíbe su actividad y piden a la Municipalidad una medida de excepción para este año y reanudar las conversaciones en torno a la actividad a partir del 2020.

Tras manifestarse por las calles céntricas de la ciudad, los vendedores llevaron su malestar hasta el Centro Cívico Municipal, donde fueron recibidos por el director general de Habilitaciones, Ignacio Campos.

Tras el encuentro, uno de los referentes de los vendedores, Luis Monterichel, manifestó a El Tribuno que "los trabajadores de venta temporal de pirotecnia tienen el mismo derecho que todos a trabajar".

"A los funcionarios de la Municipalidad les planteamos que permitan que los vendedores abran sus locales y realicen su actividad que les permite llevar comida a sus mesas durante los meses de fin de año", manifestó.

Para Monterichel, se trata de un reclamo "tan sencillo y justo como la libertad de trabajo".

Pese al reclamo de los vendedores, las opiniones en torno a la actividad están muy divididas, con una sólida postura en contra por parte de familiares de niños con autismo, mascoteros y la gente que apoya esta posición.

Al respecto, Monterichel reveló que, previo a que el Concejo Deliberante sancionara la ordenanza que prohíbe la venta de pirotecnia sonora, "esto (la negociación) se venía manejando bien, con reuniones permanentes con el Concejo, con distintas cámaras, con mascoteros y familiares de chicos con problemas", pero que "de repente apareció la ordenanza que no tenía sentido ni se relacionaba con lo que se venía dialogando".

"Nos parece que esta ordenanza estuvo armada por un equipo técnico que no trabajó de una manera clara y por eso el sector sale a defender una fuente de trabajo que es lícita y amparada por la ley", señaló.

El comerciante reveló que desde el sector presentaron "recursos de inconstitucionalidad y esperamos la resolución de la Justicia".

"Estando la ley escrita no debe haber lugar a las interpretaciones", consideró.

El empresario afirmó que "se debe gobernar para todos, pero en este caso se basaron en un sector fanatizado que son minoría, porque tanto los mascoteros como los familiares de chicos con autismo nos dijeron que no buscaban la prohibición de pirotecnia sino que la que se venda tenga bajo impacto sonoro, y es una medida en la que estamos de acuerdo".

Monterichel insistió en que "veníamos con excelente diálogo pero se desvirtuó".

"Nosotros ya habíamos retirado de las góndolas los productos de alto impacto sonoro y nos topamos con esta normativa. Ahora apelamos a la sensibilidad de quienes se equivocaron para que levanten la prohibición", manifestó.

Monterichel indicó a este diario que "en la Municipalidad nos dijeron que iban a tener una respuesta para nosotros mañana (por hoy), por lo que quedamos a la expectativa de lo que pudiera suceder en las próximas horas".

"El nuestro es un trabajo lícito, contemplado en la ley 20.429, y creemos que prohibirlo no es una buena idea", dijo y advirtió que "todos saben que con prohibir las cosas solo se consigue que crezca el mercado negro, clandestino".

Finalmente, Monterichel explicó que "nosotros ya estamos en plena temporada de venta de pirotecnia lidiando con este problema mientras en el resto del país ya se venden artículos normalmente".

Hay una ordenanza que se debe cumplir

El director general de Habilitaciones, Ignacio Campos (foto), recibió ayer a los vendedores de pirotecnia. En diálogo con El Tribuno, el funcionario indicó que “les expliqué que la ordenanza 15.546 prohíbe la comercialización mayorista o minorista, tenencia, uso y detonación de productos pirotécnicos y que este año no iba a haber temporada de pirotecnia como se venía haciendo en años anteriores”.

Campos reconoció que “los representantes de los comerciantes manifestaron su disconformidad con la medida y van a insistir para que los reciba alguien más de la Municipalidad o del gobierno entrante para poder acercar posiciones de manera que puedan trabajar. Ellos plantearon el perjuicio que sufren los vendedores, no solamente económico sino en torno a sus derechos, porque ejercen esa actividad desde hace varios años”, explicó el funcionario, pero aclaró que “ya se les explicó los alcances de la ordenanza y no se puede hacer mucho más, porque somos autoridad de aplicación y, mientras exista la ordenanza, tenemos que hacer que se cumpla”.