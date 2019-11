Tevez, desgarrado, se despediría de Boca sin jugar

El delantero Carlos Tevez sufrió un desgarro muscular y no jugará en lo que resta de temporada, por lo que ante su futuro incierto sobre la renovación de contrato como futbolista de Boca, podría despedirse del club sin verle la cara a los hinchas dentro de la cancha.

El domingo pasado, mientras hacía la entrada en calor como suplente durante la victoria sobre Unión por 2 a 0, se resintió de la molestia en el gemelo, que ya lo había hecho entrenar diferenciado.

Incluso, por una infección en una muela, el Apache había sido descartado como titular por el entrenador Gustavo Alfaro, que tenía previsto darle rodaje para mantener la cima de la Superliga.

Así, con el desgarro confirmado por los estudios médicos, Tevez podría haber jugado su último partido con la camiseta de Boca frente a Arsenal de Sarandí, el 3 de noviembre pasado, cuando convirtió un gol en la victoria por 5-1.

Es que el delantero, nueve veces campeón con la camiseta de Boca e ídolo de los hinchas, todavía no sabe qué pasará con el contrato que vence en diciembre próximo.

Su firma, según trascendió, depende de quién gane las elecciones del 8 de diciembre, donde el oficialismo estará representado por Christian Gribaudo y la oposición por Jorge Ameal (junto a Juan Román Riquelme) y Jorge Beraldi.

Tevez está muy vinculado al oficialismo, es amigo personal del actual presidente del club, Daniel Angelici, e incluso se cruzó verbalmente con Riquelme en los últimos dos años, a través de los medios de comunicación.

Justamente el sábado, cuando Boca reciba a Argentinos Juniors a las 19:40 en el duelo de líderes de la Superliga, Riquelme anunció que volverá como hincha al estadio "La Bombonera", donde no estará Tevez.