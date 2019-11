Lo informó la Confederación de la Mediana Empresa (CAME). En lo que va del año, en total lleva acumulada una baja 12,5% respecto a igual periodo de 2018.

Las ventas en comercios volvieron a caer en octubre desde 2015 que no repuntan

Las ventas minoristas disminuyeron 10% en octubre en la comparación interanual y se detectaron faltantes de productos en la semana anterior a las elecciones presidenciales, informó hoy la CAME.

Las ventas acumulan en el año una baja de 12,5%, cuando se compara enero-octubre de 2019 con igual período del 2018.

A pesar del resultado negativo, los negocios mantienen buenas expectativas para fin de año: en promedio se espera un aumento de 9,1% anual en las ventas, y Calzados, Electrodomésticos y Alimentos son los rubros con mayor optimismo.

Los faltantes se produjeron por la "incertidumbre" sobre el comportamiento del dólar y las remarcaciones de precios, indicó la entidad, y destacó que sobre fines de octubre la situación "se normalizó".

Hubo rubros como Mueblería, Electrodomésticos o Indumentaria donde, al revés de la tendencia, muchas familias concretaron consumos aprovechando los importes sin aumentos.

"Se notó sobre todo en el comercio electrónico, que tuvo grandes saltos. A pesar del descenso, los negocios se preparan para la venta de fin de año donde se espera un repunte", señaló el informe de la CAME.

El relevamiento se realizó sobre la base de 1.100 comercios de todo el país relevados entre el martes 1 y el jueves 31 de octubre por un equipo de 27 encuestadores localizados en todas las capitales del país, GBA y CABA.

Las ventas en locales al público descendieron 11,5% anual y en la modalidad online subieron 0,1% anual.

Hubo sectores como Indumentaria, donde el comercio electrónico del mes creció 16,1% anual.

Lo mismo ocurrió con Muebles, Decoración y Textiles para el hogar, donde ascendió 18,9% anual en esta modalidad, no así en locales físicos, donde el declive se mantuvo alto.

Dos factores que restaron ventas en octubre fueron las demoras en las entregas de mercadería: .

- El 40,5% de los negocios relevados tuvieron problemas para abastecerse en tiempo.

- La mercadería, en esta semana, llegó con incrementos de precios promedio de 8,6%, que en general el comercio irá trasladando recién en los próximos días.

En la comparación mensual, sin desestacionalizar, las ventas subieron 50%, que se explica porque octubre siempre naturalmente es un mes de mayor consumo.

Incide por ejemplo, el Día de la Madre, que es la segunda fecha especial más importante del año.