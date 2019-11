“A las pymes hay que sacarles el pie de encima con los impuestos”

Mario Peña es candidato a diputado provincial por el Frente Sáenz Gobernador. Hace dos semanas, renunció a su cargo como secretario de Turismo de la Municipalidad. Antes, había sido presidente de la Cámara de Turismo de Salta, que tiene entre sus asociados a instituciones y empresarios de distintos servicios turísticos.

¿Qué aspectos faltan para mejorar el turismo en la provincia?

Tenemos una ley de turismo del año 1995. Con todo el equipo que hay en Salta, podemos tener una ley que mire lo que pasa en la Argentina y en el mundo y que nos permita crecer en esta actividad. En la ciudad de Salta, las actividades económicas que más trabajo genuino generan son el comercio y el turismo. Tener una ley que nos permita crecer va a ser uno de los puntos a tratar seguro los primeros meses.

¿Qué puntos cree que hay que cambiar?

Es enorme todo lo que ha pasado en la actividad turística, desde las plataformas, las redes sociales, los alojamientos temporarios... Hay que mirar un montón de cuestiones para las inversiones en esta actividad, que es una de las que no ha caído en nuestra ciudad. Es fundamental una nueva herramienta para la actividad turística para que podamos crecer.

Usted fue el único funcionario municipal que renunció por su candidatura...

Era el único miembro de gabinete. Lo hablé con el intendente (Gustavo Sáenz) y tomamos la decisión. Quienes tenemos la responsabilidad de integrar gabinete en la ciudad o en la provincia y queremos encarar una candidatura a algún cargo... Siempre pensé que era lo que correspondía. Soy y me siento parte de la renovación de la política que se viene a partir del 10 de noviembre.

¿A qué se refiere con “renovación de la política”?

Hay muchas personas que llegan a los lugares y se quedan atornillados a ellos. Nosotros tenemos otra visión de la política. Contamos con un candidato a gobernador, que dice que lo primero que tenemos que hacer es reformar la Constitución, en el aspecto de los mandatos, para que no existan intendentes, diputados o senadores eternos y volver incluso a los ocho años del gobernador (N de la R: en la actualidad, se puede ejercer la gobernación por 12 años consecutivos).

Los políticos suelen recorrer los barrios en tiempos de elecciones y después no vuelven más. Nosotros trabajamos por otra senda y nos comprometemos a que, si la Cámara de Diputados sesiona los martes, los miércoles, jueves y viernes tenemos el tiempo necesario para seguir dialogando con los vecinos. Las propuestas sin las ideas de los vecinos son vacías. Tenemos que seguir con ese contacto y a eso nos comprometemos.

Luego lo veremos...

Sí, claro. La gente está muy cansada de promesas incumplidas. Vengo de un equipo de trabajo en la ciudad, en que el intendente ha realizado lo que se había comprometido a hacer. Esa es nuestra forma de trabajar. Asumirnos como servidores públicos y no servirnos de la política. Vamos a trabajar por el beneficio de todos los salteños.

¿Qué otros proyectos llevará a la Cámara de Diputados?

Creemos mucho en la generación de trabajo. La Argentina y Salta pasan por momentos muy difíciles. La primera preocupación, cuando uno escucha a los vecinos, es la falta de trabajo.

A todas las pymes hay que sacarles el pie de encima con la carga tributaria. Tenemos que introducir una reforma tributaria, que es factible hacer en Salta, de manera escalonada, con la visión de quitar la presión, desde Ingresos Brutos, del cual depende la Provincia.

El cambio climático afectará mucho a la provincia los próximos años. ¿Qué leyes hacen falta para que sus efectos no sean tan dramáticos?

Tenemos que seguir transitando los caminos de la sustentabilidad en cada una de las actividades. El turismo ha dado ejemplos muy interesantes. Muchas desarrolladoras y constructoras, también. Vamos a construir para que aquellos que inviertan en la sustentabilidad tengan beneficios. Que el Estado los acompañe desde ese lugar y que podamos tener una ciudad mucho más sustentable que la que tenemos hoy.

¿Y a nivel provincial?

Estos fenómenos suceden en las ciudades con mayor cantidad de población, ¿no? La ciudad de Salta está muy cerca del millón de habitantes. Estamos en el punto de inflexión en el que podemos construir entre todos una ciudad que crezca y que explote. Hay que planificarlo desde el tránsito, desde la movilidad, potenciar las artes creativas...

La provincia es muy vasta, con realidades distintas. En la Puna, la minería, que es una actividad muy importante, que está creciendo muchísimo y genera muchos puestos de trabajo, debe desarrollarse en forma sustentable.

Hay que tener una mirada de crecimiento acompañado de la sustentabilidad, porque, si no, no es sostenible en el tiempo y nos vamos a perjudicar todos.

Según la ley de salud mental y adicciones, los hospitales monovalentes, como el Miguel Ragone, el 1 de enero próximo deben cerrar. Desde el Gobierno no se ha hecho mucho para que esto sucediera y los problemas van en aumento...

La situación de la droga, sobre todo en la ciudad, es muy preocupante. Hemos recorrido distintos barrios con algunas fundaciones y nos hemos encontrado con realidades muy duras, como familias enteras involucradas en la droga.

Hay que tener una mirada mucho más abarcativa, más allá del hospital y las terapias. Tenemos que trabajar mucho en la prevención y generar espacios donde contener a los chicos para que estas situaciones no sucedan. Con la persona que ha caído en la problemática de la droga, tenemos que tener un lugar de contención muy importante para recuperarla.

Esto está atado a un sinfín de cuestiones: no solo la falta de trabajo, sino también la poca contención, pocos espacios para que los chicos estén cuidados...

Tenemos ganas como representantes de hacernos cargo de esta situación y de resolverla. Son problemas que nos atañen a todos como salteños y nadie está exento. Hay que hacer un trabajo muy importante desde todos los lugares.

