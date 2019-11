A pocos días del plenario con Alberto Fernández, hubo nuevos cruces dentro de la CGT

Si bien el objetivo del plenario de la CGT de este viernes, con la presencia de Alberto Fernández, es comenzar a bosquejar un proceso de reunificación de la central en el marco del pedido del presidente electo al sindicalismo, lo cierto es que las diferencias entre los distintos sectores volvieron a exhibirse a menos de 48 horas del encuentro.

Días atrás, el titular de Camioneros, Hugo Moyano, dio a entender que no asistiría al plenario de la CGT, al avisar que no había sido invitado, tras lo cual la conducción de la central aclaró a esta agencia que no se enviaron notificaciones porque "todos saben que hay reunión" el viernes.

Superado este presunto "malentendido", todo indicaba que Moyano finalmente acudirá al plenario, o al menos enviará a su hijo Pablo en su representación, mientras que otros dirigentes del entorno del camionero también asistirán, incluidos los de la Corriente Federal, el grupo de gremios cegetistas que se alejó de la conducción, integrado por los Bancarios de Sergio Palazzo, entre otros.

"Vamos a ir, creo que Hugo va a ir. Vamos a ir todos, en apoyo a Alberto", sostuvo Carlos Municci, secretario general de la Asociación Personal Superior de Energía (APSEE) e integrante del sector de la Corriente Federal.

No obstante, el dirigente admitió que persisten las fuertes internas que volvieron a expresarse con fuerza durante el mandato de Mauricio Macri, en el que la Corriente Federal y el moyanismo dieron un portazo ante la conducción de la CGT con el reclamo de mayor "dureza" en su relación con la gestión de Cambiemos.

"El movimiento obrero está muy complicado, el movimiento obrero no es tan fácil de unificar como es la política. Existen varias fracciones, el MASA, el Frente Sindical, la CGT, la Corriente.

Prometimos que el viernes vamos a concurrir, para que Alberto sepa el movimiento está unido, lo cual no quita que dentro de la interna sindical discutamos", planteó Municci en declaraciones a radio Cultura.

El dirigente pidió ir hacia una "conducción como la CGT original" y que la misma "responda a intereses nacionales, laborales", al considerar que "en estos cuatro años se perdieron muchas cosas".

Al respecto, volvió a apuntar duro contra la conducción de la CGT, donde tallan fuerte los "gordos" e "independientes": "Daer y la CGT durante cuatro años fueron cómplices de esta situación. No es un ataque, es un análisis. La CGT permitió la reforma previsional, el pago a los buitres, la deuda con el FMI, la ley de despidos que vetó Macri, se le robó un atril por primera vez en la historia en un acto", disparó.

Este miércoles también hubo un cruce entre el moyanista Omar Plaini (Canillitas) y el integrante de la conducción de la CGT Roberto Fernández (UTA), luego de que este último pidiera a Alberto Fernández que apenas asuma aumente la emisión de pesos para "poner plata en los bolsillos" de los ciudadanos.

"No se la puede tomar como que la CGT dijo eso. Es una opinión que no comparto para nada", se quejó Plaini sobre lo dicho por su colega de la UTA, al tiempo que habló de la "mediocridad" de algunos dirigentes gremiales.