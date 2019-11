Se movilizan los delegados docentes autoconvocados

En las instalaciones del Ciarte de la ciudad de Güemes se llevó a cabo una reunión de delegados de Docentes Autoconvocados de la plaza, la reunión contó con la presencia de la mayoría de los representantes departamentales de la docencia salteña, solo faltaron a la cita Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, Guachipas, Orán y de Salta capital.

Uno de los principales motivos de esta reunión fue comenzar a delinear acciones, teniendo en cuenta que el Gobierno provincial no cumplió con todo lo acordado a principios de año. Entre los puntos que no se cumplieron fue el compromiso con las titularizaciones, “debemos volver a la lucha para que haya titularizaciones, titularizaciones en la que la antigüedad sea el motivo por el cual el docente pueda acceder a la estabilidad laboral. La ministra de Educación manifestó que este año saldrían los decretos sobre las titularizaciones, hasta la fecha no tenemos esos decretos y hay una gran incertidumbre en la docencia sobre cuál va a ser su destino, sabemos también que desde Junta de Calificaciones hay serios problemas con la tirillas y los cuadros, esto nos pone en alerta sobre cómo van a ser esas titularizaciones, a quiénes les va a tocar y si se va a respetar el derecho del docente, todo este conjunto de situaciones es lo que nos obliga a movilizarnos”, dijo la profesora Sandra Nieva. Otro motivo que llevó a los delegados departamentales a realizar una reunión en la ciudad de General Güemes, es el hecho de poder hacer un análisis y un balance de lo que pasó en el 2019 y de cuáles van a ser las acciones y las medidas a seguir con miras a las próximas paritarias.

“Necesitamos que los delegados de los departamentos que hoy no estuvieron presentes se reúnan con nosotros, ellos saben cómo contactarnos, nosotros tenemos un cuerpo de delgados que ellos conocen y saben dónde encontrarnos”.

Marcha de docentes

Los delegados reunidos anticiparon la realización de una Asamblea Provincial la que tendrá lugar en Salta, pero aún no está definida una fecha, “nos parece muy importante realizar esa asamblea aunque todavía no tengamos una fecha definida, pero sí tenemos fecha para una marcha en contra de toda esta situación, en contra de esta falta de respuesta, esa marcha la vamos a realizar el próximo viernes 8 en la plaza 9 de Julio, porque la docencia ya no está solo en alerta, ahora ya estamos movilizándonos, entonces los convocamos para el próximo viernes en la plaza de Salta para movilizarnos y manifestarnos en contra de todo el incumplimiento a lo acordado a principios de año”, dijo Sandra Nieva.

Dudas sobre la Junta

Durante la reunión de los delegados se pudo notar que había muchas dudas sobre el accionar de la Junta de Calificaciones, encargada de realizar los nombramientos de los docentes. Cabe recordar que los Docentes Autoconvocados ganaron la Junta en las últimas elecciones y supuestamente los principales cargos estarían ocupados por docentes que formaron parte de la lucha en la plaza 9 de Julio, sin embargo, se han detectado muchas irregularidades en la Junta de Calificaciones, lo que puso en duda el desempeño de su titular, Juan Montenegro, delegado de Anta.

“Lucharon a la par nuestra en marzo, pero después notamos un par de irregularidades entre ellos y el Gobierno, como si hubiera complicidad”, manifestaron los delegados.



Se manifestarán en toda la provincia

Docentes independientes y autoconvocados anticiparon que aún con la veda electoral que rige 48 horas antes de los comicios del próximo domingo, mañana marcharán por las calles de la capital y diferentes ciudades del interior para reclamar dos puntos fundamentales que habían sido compromiso de la administración Urtubey con el sector docente para el levantamiento del paro de julio y no se cumplieron: la titularización y el incremento salarial acorde a los índices de inflación.

Guadalupe Luna, delegada por el departamento San Martín, precisó que “el compromiso de la ministra Berruezo, al levantarse el paro después de las vacaciones de invierno, fue claro: se iba a titularizar a todos los docentes de los tres niveles, inicial, primario y secundario, que cumplieran con los requisitos; y los salarios del sector iban a recibir el aumento acorde a los índices de inflación del Indec”. “Pero nos deben 3,3% de aumento correspondiente al acumulado entre los meses de julio y octubre porque con el sueldo de noviembre cobramos el aumento que correspondía a septiembre. En relación con el compromiso de titularizar, desde el ministerio nos enviaron los anteproyectos, hicimos los aportes que consideramos correctos y el Gobierno debía emitir el decreto para iniciar el proceso. Hasta hoy esos decretos no salieron”, dijo.