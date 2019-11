Jorge Gómez y Banco Provincia, a la final

En Buenos Aires, el salteño Jorge “Corcho” Gómez buscará seguir haciendo historia con Banco Provincia, que buscará esta tarde, a las 16, la final del Campeonato Metropolitano de Hockey Masculino frente ante Banco Ciudad.

“Llegué el año pasado, por suerte pude jugar muchos partido en Primera. Me desempeño como mediocampista. Es increíble que por suerte el año pasado pude jugar los play off y salir campeón, este año tuve más continuidad y llegamos a otra final, es muy bueno”, le dijo Jorge Gómez a El Tribuno.

Banco Provincia llegó a esta final tras superar 1 a 0 a GEBA, mientras que su rival, Banco Ciudad, hizo lo propio frente a San Fernando al que derrotó por 3 a 2.

Hace un año que Gómez integra el plantel de Banco Provincia y remarcó que la adaptación prácticamente no le costó. Incluso esta temporada paseó a ser pieza clave en el equipo. “Este año pude tener más partidos y pude hacer varios goles. El año anterior salimos campeones pero en esta temporada tuve más protagonismo. El club siempre me ayuda en todo. No se me hace difícil la adaptación porque me tratan muy bien, esperamos cerrar el año de la mejor manera”, sintetizó el exjugador de Popeye que además integra el Seleccionado salteño masculino.

Por otro lado, en las semifinales femeninas del Campeonato Metropolitano, la salteña Macarena Pescador no pudo acceder a la final con River tras caer por penales australianos frente a GEBA. En tiempo regular habían empatado 1 a 1.

El otro finalista es Lomas que se impuso por penales australianos por 2 a 1 frente a San Fernando tras igualar sin goles durante el tiempo reglamentario.