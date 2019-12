Pintó un departamento y terminó acusado y detenido por usurpación

Una mujer que se desempeña como administradora en el consorcio de un edificio de Ciudad del Milagro denunció a un hombre que, hace más de un mes, había ingresado a un departamento cuyo inquilino se encontraba de viaje.

El acusado aseguró que fue contratado para realizar trabajos de pintura y mantenimiento. Sin embargo, la administradora tenía copias de las llaves, pero no pudo acceder. En ese contexto, el hombre amenazó a la denunciante y le dijo “si no me entregás mis cosas, te mato”. En otra ocasión le dijo “no des más vueltas, tenés hasta mañana” e hizo alarde de que su hermano es un delincuente bien conocido en la zona.

Ante el temor de la situación, ya que también mandó mensajes a ella y a su madre, realizó la denuncia y personal de la Comisaría N° 6 en consulta con la fiscal Gabriela Buabse, identificó al acusado como Ricardo Diego Alejandro Dip Ribera de 44 años. A su vez se solicitaron testimoniales de vecinos que corroboraron el relato de la denunciante. Posteriormente, el propio inquilino denunció que al querer ingresar a su departamento Dip Ribera se lo impidió y tornó agresivo.

Con esta información Buabse solicitó al Juzgado de Garantías en turno la detención del hombre, quien luego fue imputado por el delito de usurpación y coacción en concurso real. Pidió que se mantenga su detención.