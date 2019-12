Así cubrieron los diarios del mundo la asunción de Alberto Fernández

La asunción presidencial de Alberto Fernández repercutió en las páginas y portadas digitales de los principales medios del mundo, que enseguida se hicieron eco de la noticia argentina sobre el retorno del peronismo al poder.

El diario El País de España dio un amplio espacio al traspaso presidencial y cubrió los festejos en la Plaza de Mayo, a los que describió como una "Fiesta Peronista". Sobre el momento del discurso, el diario decidió titular sobre el pago de la deuda: "Argentina tiene la voluntad de pagar, pero no tiene los recursos para hacerlo" y destacó el tono "conciliador" que contrastó con la "crudeza empleada para hablar de la crisis económica".

El Washington Post, diario de la capital norteamericana, dedicó varias notas a la jura y habló sobre de la izquierda al poder "en un momento de resurgimiento de la derecha en el hemisferio occidental". Sobre Cristina Kirchner, el diario escribió: "Su presencia ha generado dudas sobre el alcance de su influencia en la nueva administración".

The New York Time, el diario de Nueva York, publicó: "Alberto Fernández inaugura como Presidente Argentino". Luego describió las promesas del discurso y destacó: "Dijo que la primera reunión de su administración se centraría en reducir el hambre, y señaló que Argentina quería pagar a todos sus acreedores pero no tenía la capacidad para hacerlo".

The Guardian publicó una foto de Alberto y Cristina juntos, y tituló "Volvimos", en el giro a la izquierda de la política argentina. En esa línea, el diario británico remarcó: "El líder peronista de Argentina, Alberto Fernández, asumió la presidencia, marcando un giro a la izquierda para la tercera economía más grande de América Latina, a medida que el país combate la inflación desenfrenada, los temores de incumplimiento crediticio y la creciente pobreza".

En tanto, la cadena británica BBC, mostró una foto del traspaso de mando y destacó: "El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, no pareciera tener muchos motivos para festejar".

La región

Respecto del ámbito regional, el diario chileno El Mercurio, describió las nuevas medidas anunciadas y dijo: "Fernández juró como Presidente: citó a Néstor Kirchner y anunció varias medidas para combatir la crisis económica". En esa línea, destacó los anuncios del discurso en los que Fernández dijo que "creará un sistema de créditos, un plan contra el hambre y el desempleo", y habló de la "imposibilidad" de pagar la enorme deuda externa".

También lo hizo el diario brasileño Folha de San Pablo, que eligió titular sobre el pago de la deuda: "Fernández asume el cargo y dice que el crecimiento económico es más importante que pagar la deuda", y destacó el guiño de Fernández a Bolsonaro tras mencionar a Brasil como un "hermano histórico".

El diario uruguayo El País dio la noticia argentina y destacó la presencia del presidente y futuro presidente uruguayo. "Tras la asunción, Fernández pronunció -ante la Asamblea Legislativa- un discurso de tono conciliador, pero en el que trazó un duro diagnóstico de la situación que atraviesa el país y planteó un claro cambio de rumbo", escribió.

En cuanto a México, El Universal escribió: "Alberto Fernández asumió la presidencia de Argentina determinando así el regreso del peronismo al poder y con el desafío de revertir la recesión en su país" y destacó que deberá convivir con su vicepresidenta, "la popular, y polémica exmandataria Cristina Fernández".

El diario peruano El Comercio, tituló: "Alberto Fernández convoca a los argentinos a la unidad tras jurar como nuevo presidente". Además, describió la situación crítica del país que deberá enfrentar al que describió como "un complicado escenario económico marcado por la elevada deuda pública, una frágil moneda nacional, la subida constante de los precios y la escalada del desempleo y los niveles de pobreza".

En tanto, el diario El Deber, de Bolivia, tituló con el pago de la deuda: "Alberto Fernández: Argentina quiere pagar su deuda, pero "no tiene los medios". Además, destacó que el mandatario llamó a "construir un nuevo contrato social fraterno y solidario" para atender prioritariamente a los más pobres en este país.

