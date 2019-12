Preocupa la situación de los municipios

Con las 39 designaciones que realizó el gobernador de Salta casi que va terminando de conformar cuál será el equipo de gobierno que tendrá esta nueva administración. Ayer, Gustavo Sáenz presidió el acto de juramento de los nuevos funcionarios que van a conformar el nuevo organigrama (ver página 7). En la asunción de los secretarios de Estado se encontraron figuras nuevas -como la de Sabrina Sansone (Cultura) o que tienen continuidad del gobierno de Juan Manuel Urtubey -como Alfredo Batulen (Trabajo) y Luis Gómez Almaraz (Asuntos Indígenas) o las de aquellos que vienen de otro espacio político y encontraron un lugar dentro de la administración de Gustavo Sáenz -como Mariana Reyes, en Derechos Humanos-.

Más allá de las urgencias económicas que tiene el país y la provincia, la nueva administración provincial deberá atender problemas que se arrastran desde hace mucho y es la relación con los municipios, que muchos de ellos se encuentran en una situación delicada, en materia económica.

Esta difícil tarea, de mediar entre los municipios y el Poder Ejecutivo, estará a cargo de Mario Cuenca, el exintendente de Campo Santo y que perdió en las últimas elecciones, pero siendo candidato por la localidad de General Gemes.

En diálogo con El Tribuno, el flamante secretario del Interior expresó que desde el Gobierno "reconocen" que diciembre es complicado porque la mayoría de los intendentes "pelean por poder pagar el aguinaldo".

"Hay municipios que tienen situaciones complicadas, es por eso que será una tarea ponerse al tanto antes de fin de año de la situación de todos y especialmente de aquellos que asumen por primera vez", expresó el funcionario.

Cuenca destacó que lo que debe primar durante esta etapa es el "trabajo en conjunto" para que a "Gustavo y a la Provincia le vayan bien" y que los municipios no tengan tantos problemas en sus mandatos.

"Ahora me pongo en contacto con todos los intendentes para empezar a escucharlos y saber cuáles son los problemas que tienen y especialmente a los intendentes nuevos", sentenció Cuenca. El extitular del Foro de Intendentes expresó que ya tienen en claro que la impronta que tendrá el Gobierno nacional es hacer "muy pocas obras", en donde manifestó "una gran preocupación en el tema social".

"Creo que la provincia y los municipios no escapan a eso. Hay una situación social delicada que seguramente el gobernador ya la conoce y se va a ir viendo que se hace. Por supuesto el tema fundamental es que los municipios puedan tener para el pago de los sueldos", concluyó.

Minería, todo el potencial

El flamante secretario de Minería y Energía, Ricardo Narciso Alonso, fue contundente: "Salta tiene un enorme potencial", sin embargo aclaró que se presenta un desafío muy grande para la provincia.

"Asumo en un momento especial como el que está viviendo Salta con todo el tema de sus recursos minerales. Vamos a hacer punta con el tema del litio. No nos olvidemos que Jujuy prácticamente nos ha pasado por encima en estos años y tenemos que volver a tomar la iniciativa", expresó.

Y afirmó que Salta tiene un enorme potencial con los recursos petrolíferos, la minería, los salares y el litio. "Es imposible que una provincia tan rica esté prácticamente sin recursos para poder mover toda su infraestructura. El desafío es grande", sentenció.

Además, celebró que se vuelva a unir la cartera de minería con energía. "No pueden estar separada y durante estos 12 años los estuvieron. No se olviden que Salta tiene su propia Vaca Muerta, tenemos recursos de hidrocarburo no convencional que todavía no se to có nada", finalizó.

Seguridad en los barrios

El flamante secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, en diálogo con la prensa, expresó que se debe trabajar en los barrios para poder disminuir la violencia que azota a los ciudadanos de toda la provincia.

“En los barrios se va a trabajar en fortalecer los programas de la policía comunitaria, fortalecer los programas de prevención, además de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y buscar actividades de contención para los jóvenes para desarrollar con los centros vecinales en los barrios”, expresó el funcionario provincial.