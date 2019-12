Por qué Evo Morales, asilado político en la Argentina, quiere cambiar su estatus a refugiado

Tras renunciar a la presidencia de Bolivia el 10 de noviembre, en medio de protestas generalizadas , Evo Morales abandonó el país y se trasladó rápidamente a México, donde recibió el asilo político “por razones humanitarias”.

“Dos ordenamientos en el marco jurídico internacional sustentan el otorgamiento de asilo: la Convención sobre Asilo de La Habana de 1928 y la Convención sobre Asilo Diplomático firmado en Caracas en 1955”, explicó en su momento el secretario de relaciones exteriores de México, Marcelo Ebrard.

Este jueves, sin embargo, Morales descartó regresar a México desde Cuba y aterrizó en Buenos Aires, Argentina, donde se espera que sea reconocido como refugiado. Otros cuatro ex miembros de su gobierno iniciarán también el trámite, y se cree que algunos podrían haber viajado con él y otros llegarían después.

"Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller, la ex ministra Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA aterrizaron esta mañana en el país. Les he dado asilo político para que entren y ellos luego pidieron ser refugiados. En las próximas horas, cesará la condición de y asumirán la de refugiados”, informó el canciller argentino Felipe Solá en declaraciones al canal de noticias TN, aunque poco después se confirmó únicamente la llegada de Morales.

Evo Morales cuando estuvo asilado en México

La Comisión Nacional de Refugiados de Argentina (CONARE), que sigue normas internacionales en acuerdo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), define al refugiado como “una persona que se encuentra fuera de su país debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, y no puede o no quiere, debido a dichos temores, acogerse a la protección de su país”.

Se trata de un estatuto que sólo puede ser solicitado estando dentro del territorio argentino, y no así en las delegaciones en el extranjero del mismo país. Morales deberá entonces hacer su pedido formal ante cualquier autoridad argentina, idealmente ante la CONARE o ante una oficina de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), dependiente del Ministerio del Interior.

Diferencias entre el asilo político y el refugio

A diferencia del asilo político, que es otorgado por los gobiernos a individuos de otros países sin necesidad de justificar la decisión y en corto tiempo para proteger su integridad física, el estatuto de refugiado es más abarcativo en sus causales, tiene un carácter humanitario y se deben argumentar las razones para otorgarlo, tras lo cual el beneficiario goza de mayores derechos y obligaciones.

El ex vicepresidente Alvaro García Linera junto a Morales en noviembre.

Cabe recordar que Morales tiene como meta política más próxima dirigir la campaña del Movimiento al Socialismo en las próximas elecciones presidenciales de Bolivia y ha prometido: "Elegiremos a un candidato unitario y nuevamente ganaremos las elecciones en primera vuelta. Gracias por no abandonarme, yo siempre estaré con ustedes. Juntos seguiremos haciendo historia como hasta ahora”



Al respecto, el canciller argentino explicó que se le ha pedido a Morales “el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina, tampoco sobre la política en Bolivia”. Aunque Solá aclaró que este pedido es fruto de una “convención política y personal” entre el gobierno argentino y el ex presidente boliviano, ya que el estatuto de refugiado no incluye este tipo de reservas.

De esta manera, una vez otorgado el reconocimiento como refugiado, el ex presidente boliviano, al igual que cualquier otro beneficiario del estatuto, tendrá derecho a:

-No ser devuelto, expulsado o extraditado al país donde su vida, integridad, libertad o seguridad estén en peligro.

-Permanecer y transitar libremente en el país.

-Acceder a los sistemas públicos de salud, educación y a trabajar legalmente.

-No ser discriminado por ninguna razón (color de piel, situación social, creencias religiosas, género u orientación sexual, nacionalidad, opiniones políticas, etc.)

-Reunificarse con sus familiares en caso de ser reconocidos como refugiados.

-Practicar libremente su religión.

Además, estará obligado a:

-Respetar las leyes nacionales, provinciales y municipales.

-Respetar a las personas, entidades, organismos públicos y privados.

-Decir la verdad y ayudar a esclarecer los hechos invocados y los motivos personales en que se basa su solicitud.

-Mantener el domicilio actualizado y el certificado provisorio renovado.

-Informar a la Secretaría Ejecutiva de la CONARE sobre status.

Cómo será el trámite

Según explicó Solá, Morales y los restantes cuatro miembros de su gobierno justificaron su pedido de refugio en Argentina argumentando que numerosos parientes y amigos ya están viviendo en el país sudamericano, y no así en México. Además, destacaron la cercanía geográfica con Bolivia como razón para emprender el viaje.

Ahora, deberán iniciar el trámite solicitando verbalmente o por escrito sus intenciones de ser reconocidos como refugiados ante una autoridad argentina, Morales y su comitiva deberán llenar un formulario, proveer documento que acrediten su identidades, proveer domicilios reale y legale para todos y entrevistarse con un funcionario de la CONARE, ante el cual el protocolo le exige explicar su caso.

En 20 días de presentada la documentación y realizada la entrevista, los solicitantes recibirán un certificado que acredita la solicitud en trámite y les permitirá hacer uso de todos los derechos que acompañan al estatuo de refugiado mientras sus casos son revisados por las autoridades.

Si finalmente el estatuo es otorgado, los solicitantes obtendrán la residencia temporaria y podrán tramitar un Documento Nacional de Identidad argentino.

Si fuera rechazado, tendrán varias instancias para apelar. Pero si la negativa es final, “corresponde a las autoridades migratorias resolver sobre su regularización y permanencia legal en el país”, señala la CONARE.