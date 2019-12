La Justicia desestimó una denuncia de Mario Teruel por supuesta extorsión

La fiscal penal 2, Federico Jovanovics, dispuso desestimar y archivar las actuaciones iniciadas por Mario Rolando Teruel y Noemí Cristina Laspiur. Consideró que lo denunciado no constituye delito y en consecuencia, que no encuadra en figura penal alguna.

La Justicia salteña dispuso hoy desestimar y archivar la causa iniciada por el ex integrante de Los Nocheros Mario Teruel, que denunció a una mujer y su hija por el supuesto delito de extorsión, ya que ambas le habrían exigido dinero a cambio de no dar a conocer una serie de grabaciones en la que el hijo del músico, detenido por abuso sexual, habría reconocido un delito.

Este jueves, el fiscal penal 2, Federico Jovanovics, dispuso desestimar y archivar las actuaciones iniciadas por Teruel y su pareja, Noemí Laspiur, ya que consideró que lo denunciado no constituye un delito y en consecuencia, no encuadra en figura penal alguna.

Según publicó el portal del Ministerio Público Fiscal de Salta, Teruel y Laspiur denunciaron a una mujer y su hija, menor de edad, por el supuesto delito de extorsión, chantaje y/o coacción, en octubre pasado.

De acuerdo a la denuncia, ambas le habrían expresado al músico que tenían una serie de grabaciones en las que su hijo menor Lautaro Teruel (preso e imputado por abuso sexual), reconocía un delito y que si no le compraban un terreno y un vehículo, ellas las harían públicas y además harían una denuncia.



Sin embargo, las mujeres y según consta en la denuncia, le dijeron que todo eso, se podía solucionar si antes llegaban a un arreglo económico.

En la denuncia, Teruel y Laspiur dejaron constancia de que decidieron no denunciar en enero pasado, "hasta tanto tengamos algún elemento como para sustentarla".

El fiscal en su resolución, consideró que el hecho "dio cuenta de un planteo de peticiones pecuniarias en base a supuestos padecimientos sufridos por la parte denunciada, lo que indica un potencial ejercicio de las acciones legales que cupieren al respecto".

Y entonces, el instructor descartó el delito de amenazas y de manera consecuente los de extorsión y coacción; pero aclaró que en el caso particular, "la mujer y su hija se habrían presentado con exigencias económicas por el supuesto padecimiento de un hecho delictivo de acción de instancia privada en perjuicio de la integridad sexual de la menor, el cual ya se encuentra ventilando en un debido proceso en trámite por ante la justicia penal".

Jovanovics aclaró que no existió intimidación idónea y que de hecho, ya denunciaron a Lautaro Teruel por el delito contra la integridad sexual de la menor, encontrándose el proceso penal en curso.

.

La causa de abuso sexual

.

El pasado 6 de diciembre la Justicia salteña pidió elevar a juicio a Lautaro Teruel, que está acusado por los delitos de violación y corrupción de menores.

La solicitud de elevación fue realizada por el fiscal penal N° 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, contra Teruel, acusado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud de la víctima en concurso ideal con exhibiciones obscenas agravadas continuadas en concurso ideal con corrupción doblemente agravada por tratarse de una menor de 13 años y por mediar engaño.

Además, el joven está acusado en una segunda causa por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas en coautoría con Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán.