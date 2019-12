Mario Teruel denuncia por extorsión a una de las mujeres que acusó a su hijo por violación

Hace ocho meses que Mario Teruel ve a su hijo Lautaro detrás de un vidrio, no puede darle un abrazo, un beso como querría todo padre. En las últimas horas aparecieron unos audios donde quedó muy mal parada una de las mujeres que denunció a Lautaro por abuso sexual. En el mismo habla con la madre de plata, terreno, y un auto.

Mario Teruel hizo una denuncia por extorsión contra las dos mujeres luego de que se encontraron los audios en el celular que la misma víctima le dio a la Justicia salteña. “Borraron todo, menos la memoria, y los peritos de nuestra parte encontraron estos mensajes de voz entre la madre y la hija. Ahora sí puedo hablar y denunciar todo lo que vivimos con mi familia desde que Lautaro fue acusado”, fueron las primeras palabras de Mario Teruel al programa que conduce Santos Biasatti por Crónica TV.

“Me pidieron plata para no realizar la denuncia en contra de mi hijo Lautaro a lo que yo no accedí a esa extorsión, mi hijo fue a pedir perdón por otra cosa, y aprovecharon eso para acusarlo de otra cosa, pero eso es parte de la causa, no quiero hablar de eso. Ahora tengo la obligación de decir que mi hijo no es un violador como se lo está acusando”, señaló el integrante del conjunto Los Nocheros. “Se le está acusado de algo que no hizo”, agregó.

Y habló de un milagro que se dio justamente en septiembre, en los días en que los salteños renovamos el pacto de amor y fue con la Virgen y el Señor del Milagro. “Por eso digo que estos audios para nosotros son un verdadero milagro. Estos audios son verídicos y ya hicimos la denuncia con la Moro (mujer de Mario Teruel”.

Y aclaró que se trata de causas paralelas. “Las dos causas van de manera paralelas. Nosotros queremos que los audios se incorporen como pruebas a la causa, porque a partir de no acceder a esa extorsión comenzó todo esto. Lautaro fue pedirle perdón a la denunciante y aprovecharon para inventar un montón de mentiras. Yo quiero tener en mi casa a mi hijo, lo quiero tener con toda mi familia”.

Mario Teruel habló de que todo se trata de un gran invento, de una gran mentira, de una denuncia que no tiene ningún tipo de pruebas en contra de su hijo. “Todas las denuncias son contradictorias, ante tanta duda corresponde que mi hijo no esté preso. Yo pido que la Justicia investigue, que haga todo lo que tenga que hacer, y si debe juzgarlo que lo haga, pero no con todas estas mentiras”, resaltó.

Luego le consultaron si él fue el que habló con la madre y la hija. “Me junté yo con las chicas porque mi señora (La Moro) estaba en pésimo estado de salud en ese entonces. Ella (La Moro) estaba saliendo de un infarto, justo ese día le estaban por poner unos stent. Entonces fui yo a esa reunión, y lo único que querían era plata, mucha plata, con argumentos plagados de mentiras y fábulas. Como yo no accedí a esa extorsión, ellas denunciaron a mi hijo con esas mentiras. A partir de ahí comenzó todo el martirio para nuestra familia, son 8 meses que está preso Lautaro y no hay nada comprobado”.

Y continuó: “Yo pido que se investigue todo, yo confío en la Justicia, mi familia estuvo callada todo este tiempo porque no queríamos que se nos acuse de que entorpecemos la investigación. Fuimos absolutamente respetuosos con la investigación, ahora aparecieron estos audios y yo quiero decir que esos audios son ciertos. Mi hijo no es un violador y se lo acusa por algo que no hizo”.

Más adelante Mario Teruel señaló que sobre los audios que “a mí nunca me pidieron un terreno o un auto, siempre se habló de muchísimo plata, yo la corté ahí y se terminó todo contacto. Sabía que si estaban amenazando con una grabación a mi hijo, también podrían hacer lo mismo conmigo, el de grabar para hacerle creer a la gente que yo les ofrecía dinero. Vuelvo a repetir para que quede todo claro, que a Lautaro se lo juzgue por lo que hizo, y eso lo debe determinar la Justicia”

Sobre cómo llegaron las grabaciones, Mario Teruel fue claro: “Estaban en el mismo teléfono que ellas entregaron a la fiscalía, era

celular vacío que sólo tenía la grabación de mi hijo, pero todo quedó registrado en la memoria”.

Cuando fue consultado de quién había encontrado los audios, Teruel indicó: “Nuestros peritos y están en el mismo teléfono con el que implicaron a mi hijo y tomaron como prueba. Ahora confío en la Justicia tomen estas grabaciones como prueba también y se incorporen a la causa”.

El músico pidió que mientras continúe la investigación y el proceso judicial su hijo quede en libertad. “Sabemos que en toda causa judicial la demora es mucho, pero Lautaro no puede estar más preso, no lo digo yo, lo dicen las leyes, y lo dice el nuevo presidente Alberto Fernández. No tiene que haber nadie preso si no hay pruebas, si no hay algo firme. Necesitamos que se haga justicia, y que mientras esto dure mi hijo esté con nosotros. Mi hijo no es un violador, que se lo juzgue por lo que hizo, pero él no es un violador”.

Teruel señaló también que durante estalló el escándalo su familia la pasó muy mal. “Estamos pasando un pésimo momento, nos pegaron de todos lados, ahora a partir de estos audios, nosotros podemos demostrar que hubo una extorsión y que no había intención de denunciar a Lautaro por violación, sino por conseguir dinero. A mi familia le hicieron mucho daño. Quiero que se investigue a fondo, seguimos creyendo en la Justicia, tenemos plena confianza en ella”.