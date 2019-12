La DAIA cruzó a Laura Alonso y la acusó de banalizar el Holocausto

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) acusó Laura Alonso de "banalizar la Shoá". La extitular de la Oficina Anticorrupción volvió a protagonizar una polémica en las redes sociales al comparar el refugio político otorgado a Evo Morales con la llegada de nazis a la Argentina. "Si alguna vez refugiaron nazis, por qué no habrían de abrazarse con dictadores y asesinos del siglo XXI?", tuiteó la procesada funcionaria macrista, haciendo alusión a la llegada del expresidente de Bolivia.

Si alguna vez refugiaron nazis, por qué no habrían de abrazarse con dictadores y asesinos del siglo xxi?

— Laura Alonso 🌊 (@lauritalonso) December 12, 2019

Sus declaraciones generaron un enorme rechazo, llegando a convertir la palabra "nazis" en tendencia en Twitter. Frente a la catarata de críticas que recibió, la exfuncionaria, lejos de bajar la intensidad, pasó a responderles irónicamente en inglés: "Funny K trolls: keep calm. I am a simple common with opinions that make no harm", escribió, media hora después.

Funny K trolls: keep calm. I am a simple common with opinions that make no harm 😘

— Laura Alonso 🌊 (@lauritalonso) December 12, 2019

La DAIA, por su parte, tuiteó lo siguiente: "Banalizar la Shoá, tildando de dictadores y asesinos a dirigentes políticos colisiona contra todo escenario de convivencia. Durante la Shoá se asesinaron a 6 millones de judíos, evitemos las comparaciones incomparables".

Laura Alonso, leímos su tweet.

Banalizar la Shoá, tildando de dictadores y asesinos a dirigentes políticos, colisiona contra todo escenario de convivencia.

Durante la Shoá se asesinaron a 6 millones de judíos, evitemos la comparaciones incomparables.@lauritalonso — DAIA (@DAIAArgentina) December 12, 2019

Evo Morales fue obligado a renunciar luego de que las fuerzas de seguridad se amotinasen. El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) se exilió primero en México, pero, luego del cambio de gobierno en Argentina, decidió viajar a Buenos Aires en calidad de refugiado político (lugar en donde ya estaban residiendo sus hijos). Evo arribó a Ezeiza el jueves a la mañana acompañado por su exministra de Salud, Gabriela Montaño.

Frente a este escenario, la exfuncionaria del PRO, que se encuentra actualmente procesada por haberle otorgado beneficios a la empresa Shell, tomó la decisión de comparar al líder aymará con el régimen alemán que asesinó a más de seis millones de judíos. No contenta con esas declaraciones, luego de burlarse de las personas que salieron a cuestionarla en la red - a quienes identificó como "graciososo trolls k" -, Alonso sintió la necesidad de educar a sus seguidores en la red sobre las andanzas de los nazis en la Argentina, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial.

Hay que educar https://t.co/3hZYdPlxAJ — Laura Alonso 🌊 (@lauritalonso) December 12, 2019

