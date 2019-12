El flamante ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, le pidió ayer a la Policía bonaerense que “trabaje con responsabilidad” y “en cumplimiento de la ley”, y dijo que llevará a cabo una “profunda revisión” para generar “políticas de seguridad a largo plazo”.

En su primer discurso como ministro bonaerense y en el marco del acto de conmemoración del 139 aniversario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la Escuela Juan Vucetich, Berni convocó a los miembros de la fuerza a trabajar “con lealtad”, tras lo cual enfatizó: “Dentro de la ley, todo: fuera de la ley, nada”.

Junto al saliente ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, con quien compartió el festejo, Berni se comprometió además a incorporar tecnología “para dar más capacidad operativa a la policía de la provincia” para que lleve adelante el combate del delito.

“Quiero convocarlos a que sigan trabajando con esos valores, que sigan trabajando con la lealtad, que recuerden que esa lealtad no es solamente hacia la institución, sus jerarquías o a su orden jerárquico, sino también con cada uno de los bonaerenses, de los niños, de los ancianos de nuestra provincia, que han depositado en ustedes la confianza para que los cuiden y que puedan vivir en paz”, expresó el ministro.

En ese sentido, pidió a todos los miembros de la fuerza que realicen su trabajo “con honor pero, por sobre todo, con el equilibrio justo y difícil, de poder conservar el orden dentro del marco de la libertad”.

En cuanto a las políticas que se desarrollaran en materia de seguridad, Berni pidió que se trabaje en “aquellos lugares donde la terrible crisis económica ha roto todo tipo de regla de convivencia”.

Al finalizar la ceremonia oficial, y en un breve intercambio con la prensa, el funcionario dijo que es necesario “dejar de lado los grandes anuncios rimbombantes que no tienen ningún efecto” y, en cambio, “generar políticas a largo plazo con una mirada estratégica”.

“El problema de la seguridad no se va a resolver de la noche a la mañana”, afirmó Berni, quien aseguró que tiene “el compromiso de dar lo mejor”. “Ojalá todos los actores que tienen que ver, legisladores, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, entendamos que necesitamos generar políticas de seguridad a largo plazo con una mirada estratégica y no política”, expresó.

Antes de retirarse de la Escuela de Policía situada en el partido bonaerense de Berazategui, Berni se refirió también al tema de la superpoblación de cárceles y comisarías.

‘Está trabajando fuertemente en eso el ministro (de Justicia bonaerense, Julio) Alak junto con el gobernador para resolver un problema que no es menor, es un problema muy grave. Y no es solamente un problema grave la superpoblación, el problema es que además hoy el Servicio Penitenciario no da las respuestas que debe dar, que es resocializar a todos aquellos que han caído en el delito y ese es nuestro principal desafío”, concluyó.

Durante la ceremonia, el ministro estuvo acompañado por el comisario general Daniel Alberto García, quien quedará por ahora a cargo de la Policía tras el retiro de Fabián Perroni, a quien secundaba en la jefatura.

‘Voy a tomarme el tiempo para conocer a cada uno de los generales, la conducción es un arte, no se puede evaluar desde un legajo o recomendaciones‘, expresó Berni al ser consultado sobre la designación de un nuevo titular de la fuerza, integrada por cerca de 90 mil efectivos.

‘Uno tiene que ver funcionando a cada uno de los cuadros, su compromiso y dedicación pero, sobre todas las cosas, la disciplina y el orden‘, añadió. García, subjefe de la institución, estuvo hasta mayo de 2017 a cargo de la Superintendencia de Seguridad del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) Oeste, luego de cumplir funciones en la Jefatura Departamental La Matanza.