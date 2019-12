Tragedia en Entre Ríos: un bebé murió tras caer el piso durante el parto en Gualeguaychú

Debía ser uno de los días más felices en la vida de una joven familia entrerriana, pero en pocos segundos se convirtió en una pesadilla. Su bebé cayó al piso en la sala de parto y murió minutos después a causa del golpe que sufrió en la cabeza.

"Mi mujer hacía los trabajos de parto, estaba para tener, y le pedían que empujara, que hiciera fuerza para que el bebé salga; y el bebé salió, como despedido, y nadie lo agarró y se cayó al piso", contó dramáticamente Claudio, el padre de Valentino, al medio local El Día.

Claudio y su esposa llegaron desde Urdinarrain, un pequeño pueblo ubicado a 50 kilómetros de Gualeguaychú: "Uno esperaba que por ir a un lugar así se iba a estar mejor y decidimos eso, pero jamás pensamos que íbamos a tener ese desenlace", lamentó.

"Lo que yo he visto en películas, en cosas que uno se imagina, esto fue muy diferente", siguió el relato, y precisó que "el bebé salió y cayó al piso, no dio tiempo a la partera a agarrarlo, y la obstetra no reaccionó".

"Lo único que hicieron fue levantarlo del piso y meterlo en una incubadora y llevármelo al hospital. El cordón se cortó solo cuando el bebé cayó. Eso fue lo que pasó y lo que nosotros vimos, lo vi yo, lo vio mi mujer, la partera, la obstetra y el pediatra que estaba para recibir al bebé, después de ahí lo metieron en una incubadora y se lo llevaron", detalló Claudio, quien se subió a la ambulancia para acompañar a su bebé.

Lo llevaron al hospital Centenario, que es el único de la ciudad con el equipo para realizar ese tipo de estudios, pero debido al grave estado del bebé decidieron que fuera al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná. Murió al llegar a Nogoyá, donde por el agravamiento de su salud debieron ingresar para asistirlo en el hospital de esa localidad.

"Esperamos que llegara la ambulancia y fuimos para Paraná, pero cuando estábamos llegando a Nogoyá los médicos que venían cuidando a mi bebé le dijeron al chofer que se metiera", contó.

La Justicia investiga ahora las causas de la muerte de Valentino para determinar si hubo responsabilidad de los profesionales que trabajaron en el parto.