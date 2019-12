¿No sabes nada de “Star Wars” y quieres ver “The Rise of Skywalker”? No sufras más. Este artículo te ayudará a salir del “lado oscuro”.

“Star Wars”: todo lo que debes saber para no pasar vergüenza frente a tus amigos

Con el estreno de “Star Wars: The Rise of Skywalker” (“El ascenso de Skywalker”) este 19 de diciembre se cierra un ciclo de más de 40 años empezado por George Lucas en 1977. Y si bien hay millones de aficionados que esperan con ansias la conclusión de la saga, no faltan los que han sido arrastrados por sus amigos/novias (os)/familiares para ver los filmes que nunca les despertaron interés.

Para aquellas almas desafortunadas hacemos un resumen de todo lo básico que tienes que saber de “Star Wars” para pasarla tranquilo en “El ascenso de Skywalker”.

¿Qué es “Star Wars”?

“Star Wars” es una opereta espacial que se inició con la salida de la película del mismo nombre en 1977. A diferencia de propiedades como “Star Trek” y “Battlestar Galáctica”; la “Guerra de las Galaxias” tiene un menor grado de ciencia ficción y presenta elementos sobrenaturales como la Fuerza, un campo de energía metafísico que se divide entre el lado oscuro y el lado luminoso.

Si bien la franquicia se extiende a libros, series de televisión, videojuegos y cómics, el núcleo de "Star Wars" consiste en nueve películas (incluyendo la que está a punto de estrenarse) que se dividen en tres etapas:

La trilogía original se sitúa en la Era de la Rebelión que consiste en la guerra entre los Rebeldes y el Imperio Galáctico y termina con la aparente muerte de Darth Vader y el Emperador Palpatine en "El retorno del jedi" y el establecimiento de la Nueva República. Las películas tienen como protagonista a Luke Skywalker (Mark Hamill), la princesa Leia Organa (Carrie Fisher) y Han Solo (Harrison Ford).

Entre 1999 y 2005, George Lucas lanzó la trilogía de la Era de la República, también conocida como la precuela. Protagonizada por Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), Padmé Amidala (Natalie Portman) y Anakin Skywalker (Hayden Christensen); esta trilogía muestra la caída de la República y de la orden de los jedis.

La última trilogía se ubica en la Era de la Resistencia y es la primera fase de Star Wars desde que la franquicia fue vendida a la Walt Disney Company en 2012. Comienza con “El despertar de la Fuerza” (2015), que muestra el surgimiento de la Primera Orden como sucesora del Imperio Galáctico. Los protagonistas son la jedi novata Rey (Daisy Ridley), el exstormtrooper Finn (John Boyega) y el piloto de la Resistencia Poe Dameron (Oscar Isaac); aunque también muestra el regreso de personajes como Luke, Leia y Han Solo. El antagonista es Kylo Ren (Adam Driver), antes conocido como Ben Solo.

Cabe señalar que entre la Era de la República y la de la Rebelión existen dos películas: “Rogue One” (2016) y “Han Solo” (2018), que expanden la historia de la saga, aunque no son consideradas indispensables para comprender la historia.

¿En qué orden ver las películas?

Hay dos escuelas de pensamiento respecto al orden para ver las películas. El primero es el orden cronológico, que se adhiere (en algo) a la visión original de George Lucas, que llevaría a un visionado así:

"Star Wars Episodio I: La amenaza Fantasma" (1999)

"Star Wars Episodio II: El ataque de los clones" (2002)

"Star Wars Episodio III: La venganza de los sith" (2005)

"Han Solo: Una historia de Star Wars" (2018)

"Rogue One: Una historia de Star Wars" (2016)

"Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza" (1977)

"Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca" (1980)

"Star Wars Episodio VI: El retorno del jedi" (1983)

"Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza" (2015)

“Star Wars Episodio VIII: Los últimos jedi” (2017)

Mientras tanto, hay quienes (como el escritor de esta nota) recomiendan ver las películas en el orden de producción, comenzando con la trilogía original y viendo cada película de acuerdo a su fecha de salida. Tenemos entonces una lista así:

"Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza" (1977)

"Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca" (1980)

"Star Wars Episodio VI: El retorno del jedi" (1983)

"Star Wars Episodio I: La amenaza Fantasma" (1999)

"Star Wars Episodio II: El ataque de los clones" (2002)

"Star Wars Episodio III: La venganza de los sith" (2005)

"Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza" (2015)

"Rogue One: Una historia de Star Wars" (2016)

"Star Wars Episodio VIII: Los últimos jedi" (2017)

“Han Solo: Una historia de Star Wars” (2018)

¿Qué es el Universo Expandido de Star Wars?

El Universo Expandido de Star Wars son todas aquellas producciones aprobadas por Lucasfilm relacionadas a la historia de la opereta espacial.

Antes de 2014, el Universo Expandido estaba conformado por cientos de libros, películas, cómics y videojuegos que exploraban diversos aspectos de Star Wars, incluyendo la reconstrucción de la Orden de los Jedis por Luke Skywalker después de "Episodio VI", o la historia de personajes como el cazarrecompensas Boba Fett o el piloto rebelde Wedge Antilles.

Sin embargo, antes de la salida de “The Force Awakens”/"El despertar de la Fuerza" (2015), Lucasfilm estableció que todo el material del Universo Expandido dejaría de ser canónico y pasaría a ser llamado “Star Wars Legends”, con la única excepción de la serie de televisión “The Clone Wars” y la película animada del mismo título.

A esto se le incluye la reciente salida serie de Disney+ “The Mandalorian” (2019), el videojuego “Jedi: Fallen Order” (2019) y unas novelas y cómics nuevos.

¿Cuál es la relación entre Darth Vader y Luke Skywalker?

La relación entre Darth Vader y Luke Skywalker es una de las grandes revelaciones de "Star Wars: El imperio contraataca", así que si todavía no sabes la respuesta a esta interrogante, te recomendamos que veas al menos la trilogía original para llevarte una sorpresa que pocas personas en el mundo podrán disfrutar.

¿Sigues aquí? Entonces te contamos que la gran revelación es que Darth Vader es realmente Anakin Skywalker, padre de Luke y protagonista de la trilogía de las precuelas, que muestran su caída en desgracia de caballero Jedi a mano derecha del emperador Palpatine.

¿Quién es Rey?

Rey, interpretada por Daisy Ridley, es la protagonista de “El despertar de la Fuerza”, “Los últimos jedi” y “El ascenso de Skywalker”. Es una humana sensible a la Fuerza, abandonada en el planeta desértico de Jakku por sus padres una década y media después de la caída del Imperio Galáctico.

Su destino queda entrelazado con la Rebelión luego de cruzar su camino con el desertor de la Primera Orden Finn. Luego de encontrar el sable de luz de Luke Skywalker, Rey se une al legendario capitán Han Solo con la misión de encontrar al jedi Luke y reclutarlo para la Resistencia.

Actualmente, Rey es la última jedi sobreviviente y la principal representante del lado luminoso de la Fuerza frente a la oscuridad de Kylo Ren.

¿Qué pasó en el Episodio VIII?

Luego de los sucesos de “El despertar de la Fuerza” Rey viaja hacia Ach-To en el Halcón Milenario para encontrarse con Luke Skywalker. Pero su encuentro con el legendario jedi no es lo que esperaba y en vez de la heróica figura de su leyenda, Rey encuentra a un derrotado Luke que busca terminar su vida en el exilio y convertirse en el último jedi.

A su vez, los remanentes de la Resistencia escapan de la flota de la Primera Orden, pero rápidamente se quedan sin combustible para escapar de sus ataques. Luego de que un ataque deja a la general Leia Organa fuera de combate, su segunda al mando Amilyn Holdo continúa la aparentemente infructuosa retirada de la Resistencia.

Este plan causa conflicto entre Holdo y el piloto Poe Dameron, quien recluta la ayuda de Finn, el droid BB-8 y la mecánica Rose Tico (Kelly Marie Tran) para desactivar un dispositivo de rastreo en la flota de la Primera Orden que permite perseguir a la Resistencia a través del hiperespacio.

Mientras tanto, una extraña conexión en la Fuerza permite a Rey conversar con el villano Kylo Ren a través de la distancia, con cada uno intentando convencer al otro a unirse a su lado.

Inicialmente, Luke se niega a enseñarle a Rey sobre la Fuerza, recordando como le falló a su sobrino, Ben Solo, conocido después como Kylo Ren. Después de dos lecciones, y viendo que era infructuoso intentar convencer a Luke a unirse a la Resistencia, Rey abandona Ach-To para convencer a Kylo Ren a volver al lado luminoso de la Fuerza. Un conmocionado Luke se encuentra con el fantasma de Yoda mientras procedía a incendiar el árbol que contenía los libros sagrados de los jedis, pero se arrepiente al último momento. Es Yoda quien incendia el pequeño templo jedi y afirma que el fracaso es la mejor manera de aprender.

A la par, Poe inicia un motín contra Holdo, quien logra reducirlo y revelar que, mientras escapaban, pequeñas naves indetectables estaban evacuando al personal de la Resistencia para posteriormente continuar su batalla. Finn y Rose llegan a Canto Bight, una ciudad casino donde se reúnen todos los mercaderes de muerte de la galaxia, mostrando los verdaderos beneficiarios de la situación convulsionada actual. Mientras tanto, logran reclutar al hacker DJ (Benicio del Toro) e infiltrarse en la nave principal de la Primera Orden, pero son capturados poco antes de cumplir su objetivo.

Rey llega a la misma nave y se encuentra con Kylo Ren, quien luego de rechazar sus pedidos de unirse a la Resistencia, la lleva a donde Snoke (Andy Serkiss). Este revela que la extraña conección entre Rey y Ren fue establecida por él para encontrar la locación de Luke Skywalker y le ordena a Kylo a ejecutar a Rey luego de extraer esta información de la jedi.

Pero Ren tiene otros planes. Él traiciona a Snoke matándolo de un solo golpe con su sable de luz. Kylo intenta convencer a Rey que se una a él como los líderes absolutos de la galaxia e intenta romper la voluntad de la jedi revelando que sus padres eran un par de don nadies que la vendieron por un poco de dinero para licor, pero su oferta es rechazada. Rey logra escapar, mientras que Kylo Ren se declara líder supremo de la Primera Orden.

DJ traiciona a Finn y Rose revelando el plan de la Resistencia de refugiarse en una antigua base en el planeta cercano de Craig, permitiendo a la Primera Orden destruir a muchos de los transportes de la Resistencia, hasta que Holdo realiza un ataque kamikaze que permite a Rose y Finn escapar y reunirse con el resto de la Resistencia.

La Primera Orden procede a asediar la base de la Resistencia en Crait, pero Luke Skywalker aparece en el último momento para distraer a los atacantes y permitir la evacuación de los sobrevivientes. Enfrentándose a toda la maquinaria de guerra sin problemas, Luke termina en un duelo con su antiguo pupilo. Al final del combate, el maestro jedi se revela como una proyección de Fuerza (imahina un holograma, pero indistinguible de la realidad); declarando triunfante que él no será el último jedi.

Rey utiliza también la Fuerza para levantar unas piedras y abrir la ruta de escape de la Resistencia, cuya totalidad abandona el planeta en el Halcón Milenario. Mientras tanto, el verdadero Luke muere en Ahch-To mientras observa el atardecer, haciéndose uno con la Fuerza como antes lo hicieron Yoda y Obi-Wan Kenobi.

A pesar del duro golpe, Leia afirma que la Resistencia tiene todo lo que necesita para volver a levantarse.

¿Quién es ‘baby Yoda’?

El bebé Yoda, mejor conocido como 'el Niño', es un personaje de la serie de Disney+ "The Mandalorian" que ha tomado al mundo por sorpresa.

A pesar de su apelativo más conocido, ‘el Niño’ no es algún descendiente del maestro jedi, sino un infante de ‘solo’ 50 años de su especie.

El creador de la serie, Jon Favreau, indicó que creó a el Niño como una manera de explorar la misteriosa raza a la que Yoda pertenecía.

